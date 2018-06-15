Мэр Новосибирска подсчитал, сколько денег нужно попросить у центра к МЧМ
Молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2023 пройдёт в Новосибирске.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2023 пройдёт в Новосибирске.
На инфраструктуру ледового дворца спорта в Новосибирске потребуется около 6 млрд рублей, заявил мэр города Анатолий Локоть. Новый ЛДС должен появиться на ул.
«Появление нового ЛДС позволит решить вопросы, касающиеся как чемпионата мира по хоккею 2023 года, так и развития Новосибирска, — отметил Локоть. — Задача — не только построить ледовый дворец, но и решить несколько важных инфраструктурных задач, прежде всего они связаны с транспортной доступностью ЛДС — строительством станции метро и подъездных дорог. Также предстоит принять меры по защите нового спортивного объекта от подтоплений».
По предварительным данным, дорожная схема будет построена так, чтобы выехать с территории ЛДС можно было, минуя площадь Лыщинского. Саму площадь планируют расширить и построить дополнительные съезды.
По предварительным подсчётам, на возведение ЛДС потребуется более 5 млрд рублей, на создание инфраструктурных объектов — ещё около 6 млрд рублей.
Мэр также подчеркнул, что без станции метро «Спортивная», на строительство которой потребуется около 1,3 млрд рублей (ранее называлась цифра 2 млрд рублей), «ЛДС представить невозможно».
В мэрии уточнили, что МУП «УЗСПТС» совместно с ОАО «СИАСК» уже обследовали участок и приступили к разработке схемы благоустройства прилегающей к ЛДС территории. В ближайшее время пройдёт президиум
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая пришло официальное подтверждение, что молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2023 пройдёт в Новосибирске. К МЧМ-2023 в городе помимо строительства ЛДС и станции метро «Спортивная», к должному уровню должны быть приведены набережная Оби и здание ЛДС «Сибирь». 21 мая врио главы Новосибирской области Андрей Травников распорядился начать подготовку к турниру.
Накануне прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла 7 июня, мэр Новосибирска записал обращение, в котором попросил главу государства помочь финансово с достройкой метрополитена. Сегодня в Новосибирске работают две линии метрополитена и 13 станций, последняя из которых была введена в эксплуатацию в 2010 году. С тех пор строительство новосибирского метро фактически заморожено.