Михайлов назвал нереальным исключение мужского хоккейного турнира из программы ОИ-2022

Источник: РИА "Новости"

Новость о возможном исключении мужского хоккейного турнира из программы ОИ-2022 со ссылкой на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля сообщил журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter.

«Я думаю, это нереально, Олимпийские игры тогда как зрелищное мероприятие потеряют очень многое, — считает Михайлов. — Хоккей — один из гвоздей Олимпиады, американцы просто накручивают и хотят сорвать большой куш, чтобы участвовали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лично я за то, чтобы все сильнейшие игроки мира выступали за свои сборные на Олимпийских играх, но если НХЛ не хочет участвовать, то это их проблемы, а не олимпийского движения».

В начале апреля 2017 года НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Игроки из НХЛ не приняли участия в Играх впервые с 1998 года, победителем хоккейного турнира на ОИ-2018 стала команда олимпийских атлетов из России. Серебряным призером стала сборная Германии, бронзовым — команда Канады.

Как отметил Миллер, Международный олимпийский комитет изучает четыре варианта дальнейшего развития событий. Первый сценарий предполагает участие в Олимпиаде игроков из НХЛ, второй — проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий основывается на участии в Играх только хоккеистов в возрасте не старше 23 лет, четвертый предлагает отказаться от проведения хоккейного турнира в рамках ОИ.