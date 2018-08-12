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13:33 (мск), источник: ТАСС

Михайлов назвал нереальным исключение мужского хоккейного турнира из программы ОИ-2022

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Исключение мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине является нереальным, соревнования в таком случае потеряют очень многое. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов.

Источник: РИА "Новости"

Новость о возможном исключении мужского хоккейного турнира из программы ОИ-2022 со ссылкой на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля сообщил журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter.

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«Я думаю, это нереально, Олимпийские игры тогда как зрелищное мероприятие потеряют очень многое, — считает Михайлов. — Хоккей — один из гвоздей Олимпиады, американцы просто накручивают и хотят сорвать большой куш, чтобы участвовали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лично я за то, чтобы все сильнейшие игроки мира выступали за свои сборные на Олимпийских играх, но если НХЛ не хочет участвовать, то это их проблемы, а не олимпийского движения».

В начале апреля 2017 года НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Игроки из НХЛ не приняли участия в Играх впервые с 1998 года, победителем хоккейного турнира на ОИ-2018 стала команда олимпийских атлетов из России. Серебряным призером стала сборная Германии, бронзовым — команда Канады.

Как отметил Миллер, Международный олимпийский комитет изучает четыре варианта дальнейшего развития событий. Первый сценарий предполагает участие в Олимпиаде игроков из НХЛ, второй — проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий основывается на участии в Играх только хоккеистов в возрасте не старше 23 лет, четвертый предлагает отказаться от проведения хоккейного турнира в рамках ОИ.

Еще один теоретически возможный вариант — перенос олимпийского хоккейного турнира на лето — Михайлов считает неприемлемым. «Я думаю, что зимние Олимпийские игры должны проходить зимой. Хоккейный турнир летом равносилен проведению чемпионата мира по футболу зимой — в январе, феврале», — отметил собеседник ТАСС.

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