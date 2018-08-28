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10:06 (мск), источник: ТАСС

Путин: Молодежный ЧМ по хоккею в Новосибирске нужно провести на высоком уровне

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, должен быть проведен на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Источник: РИА "Новости"

«Чемпионат мира нужно проводить, причем на высоком уровне. Мы это умеем делать, мы это уже продемонстрировали и сами себе, что это делать умеем. Здесь в Новосибирске чемпионат мира среди молодежи по хоккею должен быть подготовлен», — сказал глава государства.

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Путин также отметил развитие Новосибирска в целом: развивается быстро, в Новосибирской агломерации проживает уже более 2 млн человек, очень много парковых зон в городской черте, и эти объекты имеют особое экологическое значение.

Травников доложил президенту, что над подготовкой к молодежному чемпионату мира по хоккею «трудится весь регион, весь город». «Мы приступили к разработке проектной документации по всем основным моментам для того, чтобы подготовится к этому значимому международному спортивному событию», — сказал он. По мнению Травникова, чтобы построить новый ледовый дворец «без аврала и качественно», начать строительство нужно уже весной 2019 года.

«Здесь, конечно, потребуется и ваша поддержка, потому что необходимо оперативно открыть финансирование, регион со своей стороны выполнит проектно-сметную документацию уже к октябрю этого года, мы обеспечим софинансирование из регионального бюджета, своевременно проведем все [конкурсные процедуры], но нужна и поддержка федеральная», — сказал врио губернатора.

Он также отметил, что к чемпионату необходимо построить транспортные объекты, выполнить работы по благоустройству, реконструировать действующий ледовый дворец «Сибирь».

Молодежный ЧМ
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