Андрей Скабелка: Хотим видеть Доуса и Бойда в сборной

Источник: Известия

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одним из явных претендентов на выход в плей-офф по итогам первых десяти матчей является астанинский «Барыс». Перед стартом нового сезона клуб из столицы Казахстана значительно обновил состав и руководство. Причиной тому стали неудачи в прошлом розыгрыше регулярного чемпионата. Перед его началом в команде распалась одна из лучших атакующих троек в истории КХЛ, в состав которой входили Брэндон Боченски, Дастин Бойд и Найджел Доус, — Боченски прервал карьеру из-за травм, а Бойд ушел в московское «Динамо».

Под руководством Евгения Корешкова обновленное североамериканское звено Найджел Доус — Линден Вей — Мэтт Фрэттин показало высокую результативность, и в начале ноября «Барыс» уходил на перерыв на Кубок Карьяла лидером Восточной конференции. Однако вскоре после этого команда резко сдала, и в начале января Евгений Корешков был уволен, а лидировавший в списке ассистентов КХЛ Линден Вей покинул клуб (с нынешнего сезона он выступает в составе ЦСКА). Найджел Доус, ставший лучшим снайпером сезона по количеству заброшенных шайб, сейчас играет за лидирующий в регулярном чемпионате екатеринбургский «Автомобилист».

Весной в «Барысе» сменился менеджмент, а главным тренером стал белорусский специалист Андрей Скабелка, в 2015 году выведший малобюджетную «Сибирь» в финал Восточной конференции Кубка Гагарина. Как и любой из наставников «Барыса», он был назначен и главным тренером сборной Казахстана, которая весной попытается вернуться в элитную группу чемпионата мира.

В интервью «Известиям» 47-летний специалист прокомментировал неоднозначную игру своей команды в неравных составах, оценил состояние вернувшегося после годичного перерыва Брэндона Боченски, а также рассказал, как будет распределена работа по выходу «Барыса» в плей-офф и подготовке хоккеистов для сборной.

— Вы в Астане больше трех месяцев. Уже адаптировались к стране и городу?

— Да, абсолютно.

— «Барыс» с начала сезона забрасывает не менее трех шайб за игру. В чем ваш секрет, помимо работы на тренировках?

— Честно скажу, я не знаю, в чем секрет (смеется). Может, и нет никакого секрета.

— Ваша команда в тройке лучших в КХЛ по реализации большинства, но худшая по игре в меньшинстве. Как планируете исправлять ситуацию?

— Конечно, нас это очень волнует. Во-первых, это идет от дисциплины — хватаем ненужные удаления. Во-вторых, немало пропускаем голов от синей линии. Например, такое случилось в последнем матче с «Динамо» (3:2 ОТ) — опять две шайбы нам забросили именно таким образом. Поэтому сложно что-то говорить насчет нашей игры в меньшинстве. Голы пропускались разные, но мы работаем над этим.

— Вас удовлетворяет форма Брэндона Боченски после года простоя?

— Думаю, сейчас нет смысла об этом говорить. Он делает свое дело, оказывает позитивное влияние на порядок в раздевалке. Физически Брэндон готов, но ему надо восстановить игровые кондиции.

— Хенрик Карлссон провел сильный матч с «Динамо». Можно сказать, что он постепенно возвращает прежнюю уверенность?

— Не знаю, посмотрим. По одному матчу судить сложно. Надо смотреть в динамике, как он будет выглядеть в следующих играх.

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— «Авангард» сейчас производит мощное впечатление: он почти не отпускает соперников, если ведет в счете. «Барыс» же в матче с омичами сравнял счет, проигрывая 0:3, и уступил лишь по буллитам. Второй и третий периоды этого матча — эталон того хоккея, который вы хотите видеть? Почему «Барысу» не удается показывать его все 60 минут?

— Я уже говорил, что идет перестройка команды. В «Барыс» пришло много новых ребят. К такой игре надо привыкнуть. Игрокам необходимо адаптироваться к нашей системе, чтобы держать такой уровень, такой темп.

— У каждого тренера, который работает в Астане, две задачи: показать результат с «Барысом» и подготовить игроков для сборной Казахстана. Как будете их решать?

— Нет смысла говорить об этом в начале сезона. Первоочередная задача — успешное выступление в чемпионате. Половина команды — это местные воспитанники, кандидаты в сборную. И, я думаю, они будут становиться сильнее с каждой игрой.

— Планируете ли вы вести переговоры с имеющими гражданство Казахстана Дастином Бойдом и Найджелом Доусом на предмет их возвращения в национальную команду?

— Конечно, но сейчас рано об этом говорить, ведь до конца чемпионата еще очень далеко. Когда по окончании сезона придет время игр сборных, у каждого игрока будет разное желание и разная мотивация. Конечно, мы хотим видеть Бойда и Доуса в национальной команде, но еще раз повторю, сейчас говорить об этом нет смысла.