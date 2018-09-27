Россия снова примет чемпионат мира по хоккею: что об этом нужно знать

Источник: РИА "Новости"

Что произошло?

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в России, в Санкт-Петербурге. Решение по этому вопросу принято на полугодовом конгрессе IIHF, который проходит сейчас на Мальте.

Официально об этом решении будет объявлено в мае 2019 года на годовом конгрессе Международной федерации хоккея во время чемпионата мира в Словакии.

Ранее стало известно, что молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Новосибирске. Таким образом, Россия в один год примет молодёжный и взрослый чемпионаты мира по хоккею.

Источник: РИА "Новости"

На каких стадионах пройдет турнир?

К чемпионату мира в Санкт-Петербурге появится 23-тысячная арена — самая большая в мире. Изначально планировалось реконструировать СКК «Петербургский», но позже председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко выразил сомнения в реальности такого варианта:

«Этот вопрос к инженерам — смогут ли они построить 22-тысячный стадион в виде реконструкции? Мы отталкивались от реконструкции, но я как инженер считаю, что это должна быть абсолютно новая арена, сделанная по современным технологиям, что важно. СКК построили к Олимпиаде, прошло 40 лет. За 40 лет технологии сильно изменились, строительные материалы. Мы должны использовать это все для следующих 50, а может быть — и 100 лет», — говорил Тимченко. («Спорт-Экспресс»).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjKOLmaD_MD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjKOLmaD_MD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BjKOLmaD_MD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Хоккейный клуб СКА (@hcska)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-24T12:11:22+00:00">May 24, 2018 at 5:11am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Тимченко назвал примерную стоимость новой арены и раскрыл другие подробности масштабного проекта:

«Это закрытая арена, здесь особые технологии. Будем ориентироваться как минимум на 20 миллиардов рублей. Это не государственное финансирование — частное. Сейчас обсуждаем с “Газпромом”, как это будет в деталях. Рядом со стадионом будет построен микрорайон со школой на 1600 мест, с детским садом на 800 мест, будет еще спортивная инфраструктура. В Петербурге появится еще одна точка притяжения. На арене можно будет проводить и баскетбольные матчи, если, например, мы привезем сюда команду из НБА».

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Вторым стадионом ЧМ-2023, возможно, станет нынешняя арена СКА — 12 тысячный «Ледовый».

Кто еще претендовал на ЧМ-2023?

Подать заявку на проведение турнира можно было до 1 сентября этого года. В итоге в Международную федерацию хоккея поступили документы от России, Чехии и Швеции.

Но еще в середине августа президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о том, что чемпионат мира пройдет в каждой из этих стран — просто в разные годы:

«Предполагается, что в 2023 году чемпионат мира пройдёт в России, в 2024-м — в Чехии, а в 2025-м — в Швеции. Пока что это лишь заявки, и это всё будет обсуждаться в мае в Братиславе, но лично я думаю, что в итоге всё так и будет», — сказал тогда Фазель. (ТАСС).

Источник: РИА "Новости"

Позже заявку России на ЧМ-2023 поддержала Швеция:

«Швеция имеет очень хорошие взаимоотношения в плане сотрудничества с Федерацией хоккея России, мы все знаем, как сильна Россия при организации международных соревнований. С учетом вышесказанного, мы поддерживаем предложенный президентом международной федерации Рене Фазелем трехлетний план, — сказал Ларссон. — Это означает, что Швеция поддерживает Россию и Чехию в плане проведения ими чемпионата мира 2023 и 2024 годов. Мы же намерены провести чемпионат мира 2025 года. Мы надеемся, что международная хоккейная семья примет такой вариант», — подчеркнул глава Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. (ТАСС).

Сколько раз ЧМ по хоккею проходил в России?

Трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. Сборная России на домашнем турнире ни разу не выигрывала золото.

Что об этом говорят?

Вячеслав Быков, экс-главный тренер сборной России по хоккею:

«Мы долго не отмечали победу на домашнем Чемпионате Мира, но когда-то эта традиция должна пасть, если так можно выразиться. Надеюсь, к этому времени черной метки уже не будет.

Я очень рад, что чемпионат пройдет именно в Северной столице. Зная Санкт-Петербург, инфраструктуру, архитектуру, людей, атмосферу и дух, могу предположить, что все жители города очень довольны. Все пройдет на очень хорошем уровне, и для людей будет возможность еще раз приехать к нам страну и увидеть Петербург.

Источник: РИА "Новости"

Мне повезло на чемпионате мира в Москве играть самому — в 1986 году, когда мы выиграли. Это было незабываемое событие, потому что это был праздник для народа, и мы в какие-то доли секунды смогли осчастливить целую нацию. Но также у меня в памяти остался чемпионат мира 2007 в Москве, когда мы не смогли победить, а взяли только бронзовые медали. Ребята старались, где-то удача обошла нас. Но нужно отдать должное и соперникам, которые на тот момент был лучше. Надеюсь, в 2023 году в Санкт-Петербурге ребята возьмут золото.