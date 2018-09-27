Россия снова примет чемпионат мира по хоккею: что об этом нужно знать
Год — 2023-й, город —
Год — 2023-й, город —
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в России, в
Официально об этом решении будет объявлено в мае 2019 года на годовом конгрессе Международной федерации хоккея во время чемпионата мира в Словакии.
Ранее стало известно, что молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Новосибирске. Таким образом, Россия в один год примет молодёжный и взрослый чемпионаты мира по хоккею.
К чемпионату мира в
«Этот вопрос к инженерам — смогут ли они построить 22-тысячный стадион в виде реконструкции? Мы отталкивались от реконструкции, но я как инженер считаю, что это должна быть абсолютно новая арена, сделанная по современным технологиям, что важно. СКК построили к Олимпиаде, прошло 40 лет. За 40 лет технологии сильно изменились, строительные материалы. Мы должны использовать это все для следующих 50, а может быть — и 100 лет», — говорил Тимченко. («Спорт-Экспресс»).
Кроме того, Тимченко назвал примерную стоимость новой арены и раскрыл другие подробности масштабного проекта:
«Это закрытая арена, здесь особые технологии. Будем ориентироваться как минимум на 20 миллиардов рублей. Это не государственное финансирование — частное. Сейчас обсуждаем с “Газпромом”, как это будет в деталях. Рядом со стадионом будет построен микрорайон со школой на 1600 мест, с детским садом на 800 мест, будет еще спортивная инфраструктура. В Петербурге появится еще одна точка притяжения. На арене можно будет проводить и баскетбольные матчи, если, например, мы привезем сюда команду из НБА».
Вторым стадионом ЧМ-2023, возможно, станет нынешняя арена СКА — 12 тысячный «Ледовый».
Подать заявку на проведение турнира можно было до 1 сентября этого года. В итоге в Международную федерацию хоккея поступили документы от России, Чехии и Швеции.
Но еще в середине августа президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о том, что чемпионат мира пройдет в каждой из этих стран — просто в разные годы:
«Предполагается, что в 2023 году чемпионат мира пройдёт в России, в 2024-м — в Чехии, а в 2025-м — в Швеции. Пока что это лишь заявки, и это всё будет обсуждаться в мае в Братиславе, но лично я думаю, что в итоге всё так и будет», — сказал тогда Фазель. (ТАСС).
Позже заявку России на ЧМ-2023 поддержала Швеция:
«Швеция имеет очень хорошие взаимоотношения в плане сотрудничества с Федерацией хоккея России, мы все знаем, как сильна Россия при организации международных соревнований. С учетом вышесказанного, мы поддерживаем предложенный президентом международной федерации Рене Фазелем трехлетний план, — сказал Ларссон. — Это означает, что Швеция поддерживает Россию и Чехию в плане проведения ими чемпионата мира 2023 и 2024 годов. Мы же намерены провести чемпионат мира 2025 года. Мы надеемся, что международная хоккейная семья примет такой вариант», — подчеркнул глава Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. (ТАСС).
Трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. Сборная России на домашнем турнире ни разу не выигрывала золото.
Вячеслав Быков,
«Мы долго не отмечали победу на домашнем Чемпионате Мира, но
Я очень рад, что чемпионат пройдет именно в Северной столице. Зная
Мне повезло на чемпионате мира в Москве играть самому — в 1986 году, когда мы выиграли. Это было незабываемое событие, потому что это был праздник для народа, и мы в
Главное отличие домашнего чемпионата мира от турнира в другой стране — давление. Наши ребята это больше ощущают, чем в других странах. В