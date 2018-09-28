Чемпионат мира вернется в «черный» Питер. Главное не звать 14 энхаэловцев

Источник: AFP 2018

Накануне стало известно, что в 2023 года Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею. Пока нет ясности, на каких стадионах пройдут матчи. Планируется, что в Северной столице к этому турниру возведут самую большую арену в мире. На роль второй площадки может претендовать как Ледовый, на котором проводился ЧМ-2000, так и «Юбилейный», заставший сразу два чемпионата с разницей в 16 лет. Всего же турнир в Санкт-Петербурге станет четвёртым в истории России. Ранее наша сборная на домашнем льду ни разу не выигрывала золото, в лучшем случае останавливаясь на стадии полуфинала.

2000 год. Санкт-Петербург

Кто стал чемпионом: Чехия.

Это сегодня чешский хоккей пребывает в затяжном кризисе. Вот уже шесть лет соотечественники Яромира Ягра и Доминика Гашека остаются без медалей чемпионата мира. Не блещут результатами и чешские юниоры. На стыке веков всё было иначе. В Санкт-Петербург сборная Чехии приехала в статусе действующих олимпийских чемпионов и чемпионов мира. На групповом этапе они потерпели всего одно поражение — от финнов, а на пути к золоту одолели латышей, канадцев и словаков. Чуть было не упустив в финале счёт 3:0, чехи стали первой командой с 1992 года, которая смогла защитить свой титул.

Кто стал MVP: Мартин Прохазка.

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Удивительный выбор организаторов. Форвард, который после очередной неудачной попытки пробиться в НХЛ вернулся на родину, не был даже среди лучших бомбардиров сборной Чехии, не говоря уж обо всём турнире. Его партнёры по команде Иржи Допита и Давид Выборны вошли в тройку самых результативных игроков турнира, а лучшим нападающим стал Мирослав Шатан, но MVP был признан не кто-то из них, а Мартин Прохазка. На следующий год он выиграет ещё один чемпионат мира, после чего переедет в Омск, где составит знаменитое чешское звено с Патерой и Власаком.

Кто тренировал Россию: Александр Якушев.

Звёздной команде — звёздного тренера. Так думали до чемпионата мира. И ничего, что величие Александра Якушева больше связано с его игроцкой карьерой. В качестве тренера он успел поработать и за границей, и в родном «Спартаке», а со сборной России не вышел в полуфинал на ЧМ-99. Правда, и состав тогда у Якушева был более, чем скромный. Из энхаэловцев приехал один-единственный Алексей Яшин. Поговаривают, что на домашнем чемпионате мира главный тренер был слишком мягким по отношению к игрокам, а серьёзное влияние на игру имел его помощник — Зинэтула Билялетдинов. Именно он спустя четыре года повезёт сборную на Кубок мира.

Почему не выиграли: 14 энхаэловцев.

Формально их было 13, так как бастовавший Алексей Яшин пропускал сезон-1999/2000, но капитана «Оттавы» всё равно воспринимали как энхаэловца. Такое небывалое количество звёзд, приехавших на чемпионат мира, сначала сделало из сборной России безоговорочного фаворита, а чуть позже — посмешище для всей страны. Команда, в составе которой были Валерий Каменский, Сергей Гончар, Павел Буре, Андрей Коваленко и многие другие, проигрывала латышам, белорусам и швейцарцам, а в итоге заняла 11-е место. Кто-то обвинял в халатном отношении к делу игроков, приписывая им нарушение режима, а другие объясняют провал тем, что сборная жила за городом под присмотром ФСБ. Как бы то ни было, Питер-2000 стал самым ярким примером того, что команда звёзд — это не всегда звёздная команда.

К кому не было претензий: игроки Суперлиги.

К числу лучших из худших можно было причислить и Павла Буре, который стал самым результативным игроком сборной России в Петербурге. Да только форвард по прозвищу Русская ракета был капитаном команды, а значит, и на нём лежит ответственность за провал. А вот критиковать Максима Сушинского, Александр Прокопьева и Александра Харитонова рука не поднимается. Вместе с Буре они вошли в четвёрку лучших бомбардиров сборной России, будучи выходцами из Суперлиги. Прокопьев и Харитонов тогда выступали за «Динамо», а СУ-33 — за «Авангард».

2007 год. Москва и Мытищи

Кто стал чемпионом: Канада.

Выигрывать в России канадцам не впервой. В 2003 году их юниоры брали золото на чемпионате мира в Ярославле, а в 2008 году — в Казани. Между двумя этими событиями первая канадская сборная оказалась лучшей в Москве. Более того, родоначальники хоккея стали первой командой с 1989 года, которая выиграла все без исключения матчи на турнире. При этом нельзя сказать, что у Канады была суперзвёздная команда. Энди Мюррэй собрал достаточно молодой состав, ведомый капитаном Шейном Доаном. При этом Ши Уэбер, братья Стаалы, Рик Нэш и Дион Фанёф не достигли своего пика, а Джонатан Тейвз стал первым канадцем в истории, выигравшим в один год молодёжный и взрослый чемпионат мира.

Кто стал MVP: Рик Нэш.

Это на ЧМ-2008 Рик Нэш станет антигероем, похоронившим сборную Канады на домашнем турнире. За год до того злополучного удаления в овертайме звезда «Коламбуса» предстала в совершенно иной роли. В Москве он забросил 6 шайб, став четвёртым снайпером чемпионата мира, но что важно — забивал он в каждой игре плей-офф. По разу Нэш отличился в четвертьфинале и полуфинале, а финнам в решающем матче турнира и вовсе отгрузил дубль. Рик открыл счёт в финале и поставил в нём точку. Настоящий MVP.

Кто тренировал Россию: Вячеслав Быков.

К тому моменту, когда легендарного советского форварда назначили главным тренером сборной России, он несколько лет тренировал ЦСКА. Особых успехов, правда, с тогда ещё малобюджетным клубом он не достиг. Зато уже тогда в действиях «армейцев» просматривался фирменный почерк молодого тренера. Остановив выбор на Быкове, только-только избранный президентом ФХР Владислав Третьяк, рисковал. Помогать Вячеславу Аркадьевичу на домашнем чемпионате мира были призваны Сергей Немчинов и Игорь Захаркин, который пройдёт бок о бок с Быковым ещё не один большой турнир.

Почему не выиграли: клюшка Ерёменко.

Конечно, не один Александр Ерёменко виноват в том, что сборная России проиграла в полуфинале финнам и завоевала только бронзовые медали. Его ошибка в овертайме, которую подкараулил Мико Койву, это казус, несчастный случай, который может произойти даже с великими. Прежде всего, финны заставили играть сборную России в несвойственный ей хоккей. Команда Вячеслава Быкова прошла весь турнир в блестящем советском стиле, но сборная Финляндии по обыкновению засушила полуфинальный матч. Сказались и травмы, из-за которых выбыли ведущие игроки, а тренерам пришлось перекраивать звенья.

К кому не было претензий: Зарипов — Зиновьев — Морозов.

Сергей Зиновьев ещё не поругался с Зинэтулой Билялетдиновым, и знаменитая тройка зажигала как в «Ак Барсе», так и в сборной России. Чемпионат мира в Москве стал их бенефисом. На троих они забросили 14 шайб в девяти играх! Правда, доигрывать турнир пришлось без Морозова, что не помешало будущему капитану, а тогда ассистенту сборной России войти в символическую пятёрку. Кроме того, Алексея признали лучшим нападающим чемпионата мира. Это были его золотые годы.

2016 год. Москва и Санкт-Петербург

Кто стал чемпионом: Канада.

И снова Канада. «Кленовые листья» в очередной раз доказали, что российский лёд для них счастливый. Символично и то, что тройка призёров ЧМ-2016 точь-в-точь повторила пьедестал предыдущего чемпионата мира, проходившего в нашей стране. Россияне оказались третьими, финны — вторыми, канадцы — первыми. На этот раз, правда, пройти весь турнир без поражений родоначальникам не удалось. В последнем матче группового этапа они неожиданно крупно проиграли сборной Финляндии — 0:4. Вообще, тот чемпионат мира запомнился поведением канадцев на первом этапе турнира. Выступая в питерской группе, они успевали гулять вдоль Невы, заглядывая во все злачные места Северной столицы. Тейлор Холл и другие канадские звёзды неоднократно были замечены в местных барах, что не мешало им штамповать победы. Как и Чехи в Петербурге-2000, Канада смогла защитить титул, завоёванный годом ранее в Праге.

Кто стал MVP: Патрик Лайне.

Тот (не самый редкий, надо сказать) случай, когда самым ценным игроком признаётся игрок команды, оставшейся без золотых медалей. Но куда удивительнее достижение Патрика Лайне тем, что титул MVP он получил в 18 лет. На взрослый чемпионат мира финский вундеркинд приехал с золотом МЧМ, которое завоевал в составе невероятной тройки с Себастьяном Ахо. Кроме того, перед визитом в Москву он успел стать чемпионом Финляндии, забрав и там титул MVP. Что касается чемпионата мира, то на тот момент пока только проспект «Виннипега», показал выдающуюся игру. Уже в двух первых матчах он оформил по дублю, а концу турнира насобирал семь коллекцию из семи шайб. Даже то, что обладатель овечинообразного броска за весь плей-офф отличился лишь однажды, не подпортило общего впечатления.

Кто тренировал Россию: Олег Знарок.

Позиции тренера, который добыл золото чемпионата мира в Минске, были ещё достаточно крепки. Разгром от канадцев в финале ЧМ-2015 заставил сомневаться в способностях Олега Знарка, но только в том, что касается игр с североамериканскими сборными. А вот помощники перед домашним чемпионатом мира у главного тренера сменились. К давнему соратнику Харийсу Витолиньшу добавились Игорь Никитин и Илья Воробьёв, которых привлекло новое руководство национальной команды. По задумке Романа Ротенберга, сменившего в сборной Андрея Сафронова, это должно было сделать тренерский штаб чуть ли не самым сильным и разносторонним в истории нашего хоккея.

Почему не выиграли: снова финны.

Если сборной России на домашнем турнире попадают в плей-офф финны — ждите беды. Это правило зародилось на ЧМ-2007, подтвердилось на Олимпиаде в Сочи, а в 2016 году стало напоминать проклятие. Они снова позволили нам открыть счёт и поверить в собственное превосходство. Тем более, что к полуфиналу сборная России подошла в отменной форме, выиграв все матчи после стартовой пощёчины от чехов. Но полностью проваленный второй период перечеркнул всяческие надежды на домашнее золото. Дважды финны наказывали нас за удаление, а точку молодой Ахо поставил, когда на скамейке штрафников восседал Александр Овечкин. Энхаэловцы снова не помогли сборной России.

К кому не было претензий: Иван Телегин и Роман Любимов.