Чемпионат мира вернется в «черный» Питер. Главное не звать 14 энхаэловцев
Дома русские хоккеисты ещё не выигрывали.
Дома русские хоккеисты ещё не выигрывали.
Накануне стало известно, что в 2023 года
Кто стал чемпионом: Чехия.
Это сегодня чешский хоккей пребывает в затяжном кризисе. Вот уже шесть лет соотечественники Яромира Ягра и Доминика Гашека остаются без медалей чемпионата мира. Не блещут результатами и чешские юниоры. На стыке веков всё было иначе. В
Кто стал MVP: Мартин Прохазка.
Удивительный выбор организаторов. Форвард, который после очередной неудачной попытки пробиться в НХЛ вернулся на родину, не был даже среди лучших бомбардиров сборной Чехии, не говоря уж обо всём турнире. Его партнёры по команде Иржи Допита и Давид Выборны вошли в тройку самых результативных игроков турнира, а лучшим нападающим стал Мирослав Шатан, но MVP был признан не
Кто тренировал Россию: Александр Якушев.
Звёздной команде — звёздного тренера. Так думали до чемпионата мира. И ничего, что величие Александра Якушева больше связано с его игроцкой карьерой. В качестве тренера он успел поработать и за границей, и в родном «Спартаке», а со сборной России не вышел в полуфинал на ЧМ-99. Правда, и состав тогда у Якушева был более, чем скромный. Из энхаэловцев приехал
Почему не выиграли: 14 энхаэловцев.
Формально их было 13, так как бастовавший Алексей Яшин пропускал сезон-1999/2000, но капитана «Оттавы» всё равно воспринимали как энхаэловца. Такое небывалое количество звёзд, приехавших на чемпионат мира, сначала сделало из сборной России безоговорочного фаворита, а чуть позже — посмешище для всей страны. Команда, в составе которой были Валерий Каменский, Сергей Гончар, Павел Буре, Андрей Коваленко и многие другие, проигрывала латышам, белорусам и швейцарцам, а в итоге заняла 11-е место.
К кому не было претензий: игроки Суперлиги.
К числу лучших из худших можно было причислить и Павла Буре, который стал самым результативным игроком сборной России в Петербурге. Да только форвард по прозвищу Русская ракета был капитаном команды, а значит, и на нём лежит ответственность за провал. А вот критиковать Максима Сушинского, Александр Прокопьева и Александра Харитонова рука не поднимается. Вместе с Буре они вошли в четвёрку лучших бомбардиров сборной России, будучи выходцами из Суперлиги. Прокопьев и Харитонов тогда выступали за «Динамо», а СУ-33 — за «Авангард».
Кто стал чемпионом: Канада.
Выигрывать в России канадцам не впервой. В 2003 году их юниоры брали золото на чемпионате мира в Ярославле, а в 2008 году — в Казани. Между двумя этими событиями первая канадская сборная оказалась лучшей в Москве. Более того, родоначальники хоккея стали первой командой с 1989 года, которая выиграла все без исключения матчи на турнире. При этом нельзя сказать, что у Канады была суперзвёздная команда. Энди Мюррэй собрал достаточно молодой состав, ведомый капитаном Шейном Доаном. При этом Ши Уэбер, братья Стаалы, Рик Нэш и Дион Фанёф не достигли своего пика, а Джонатан Тейвз стал первым канадцем в истории, выигравшим в один год молодёжный и взрослый чемпионат мира.
Кто стал MVP: Рик Нэш.
Это на ЧМ-2008 Рик Нэш станет антигероем, похоронившим сборную Канады на домашнем турнире. За год до того злополучного удаления в овертайме звезда «Коламбуса» предстала в совершенно иной роли. В Москве он забросил 6 шайб, став четвёртым снайпером чемпионата мира, но что важно — забивал он в каждой игре
Кто тренировал Россию: Вячеслав Быков.
К тому моменту, когда легендарного советского форварда назначили главным тренером сборной России, он несколько лет тренировал ЦСКА. Особых успехов, правда, с тогда ещё малобюджетным клубом он не достиг. Зато уже тогда в действиях «армейцев» просматривался фирменный почерк молодого тренера. Остановив выбор на Быкове,
Почему не выиграли: клюшка Ерёменко.
Конечно, не один Александр Ерёменко виноват в том, что сборная России проиграла в полуфинале финнам и завоевала только бронзовые медали. Его ошибка в овертайме, которую подкараулил Мико Койву, это казус, несчастный случай, который может произойти даже с великими. Прежде всего, финны заставили играть сборную России в несвойственный ей хоккей. Команда Вячеслава Быкова прошла весь турнир в блестящем советском стиле, но сборная Финляндии по обыкновению засушила полуфинальный матч. Сказались и травмы,
К кому не было претензий: Зарипов — Зиновьев — Морозов.
Сергей Зиновьев ещё не поругался с Зинэтулой Билялетдиновым, и знаменитая тройка зажигала как в «Ак Барсе», так и в сборной России. Чемпионат мира в Москве стал их бенефисом. На троих они забросили 14 шайб в девяти играх! Правда, доигрывать турнир пришлось без Морозова, что не помешало будущему капитану, а тогда ассистенту сборной России войти в символическую пятёрку. Кроме того, Алексея признали лучшим нападающим чемпионата мира. Это были его золотые годы.
Кто стал чемпионом: Канада.
И снова Канада. «Кленовые листья» в очередной раз доказали, что российский лёд для них счастливый. Символично и то, что тройка призёров ЧМ-2016
Кто стал MVP: Патрик Лайне.
Тот (не самый редкий, надо сказать) случай, когда самым ценным игроком признаётся игрок команды, оставшейся без золотых медалей. Но куда удивительнее достижение Патрика Лайне тем, что титул MVP он получил в 18 лет. На взрослый чемпионат мира финский вундеркинд приехал с золотом МЧМ, которое завоевал в составе невероятной тройки с Себастьяном Ахо. Кроме того, перед визитом в Москву он успел стать чемпионом Финляндии, забрав и там титул MVP. Что касается чемпионата мира, то на тот момент пока только проспект «Виннипега», показал выдающуюся игру. Уже в двух первых матчах он оформил по дублю, а концу турнира насобирал семь коллекцию из семи шайб. Даже то, что обладатель овечинообразного броска за весь
Кто тренировал Россию: Олег Знарок.
Позиции тренера, который добыл золото чемпионата мира в Минске, были ещё достаточно крепки. Разгром от канадцев в финале ЧМ-2015 заставил сомневаться в способностях Олега Знарка, но только в том, что касается игр с североамериканскими сборными. А вот помощники перед домашним чемпионатом мира у главного тренера сменились. К давнему соратнику Харийсу Витолиньшу добавились Игорь Никитин и Илья Воробьёв, которых привлекло новое руководство национальной команды. По задумке Романа Ротенберга, сменившего в сборной Андрея Сафронова, это должно было сделать тренерский штаб чуть ли не самым сильным и разносторонним в истории нашего хоккея.
Почему не выиграли: снова финны.
Если сборной России на домашнем турнире попадают в
К кому не было претензий: Иван Телегин и Роман Любимов.
В целом, тот чемпионат мира для многих игроков сборной России можно назвать удачным. В символическую сборную попали Никита Зайцев и Вадим Шипачёв. Последний, правда, как и всё звено Панарин — Шипачёв — Дадонов пропали с радаров в полуфинале. Отличный турнир провёл Сергей Бобровский, но даже он не уберёг от вылета в полуфинале. А вот к кому точно не может быть претензий, так это к «армейской» связке чекеров. Ни Романа Любимова, ни Ивана Телегина осенью даже не рассматривали в качестве кандидатов на поездку в Москву. Но сначала они выстрелили в розыгрыше Кубка Гагарина, а затем, на кураже, отчаянно бились за сборную России. Телегин поучаствовал в единственном голе в ворота финнов, а Любимов и вовсе стал одним из лучших бомбардиров нашей команды.