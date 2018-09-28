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21:05 (мск), источник: ТАСС

Фазель: Другие страны не станут соперничать с Россией за право принять ЧМ-2023 по хоккею

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Другие страны не будут соперничать с Россией, Чехией и Швецией за право проведения чемпионатов мира по хоккею 2023−2025 годов. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг на полугодовом конгрессе IIHF на Мальте была достигнута договоренность о том, что Санкт-Петербург примет турнир 2023 года. Чемпионат мира 2024 пройдет в Чехии, 2025 года — в Швеции. Данное решение будет утверждено на конгрессе IIHF в мае 2019 года в Братиславе. Любая другая национальная федерация может подать заявку на проведение чемпионатов мира 2023−2025 годов до 15 января следующего года.

«Три топ-федерации сообщили о своих намерениях по трем чемпионатам мира вместо того, чтобы вступать в соперничество между собой. Я одобрил их намерение, поскольку в противном случае было бы много финансовых расходов, борьбы, — сказал Фазель. — Это решение является оптимальным вариантом, и его можно назвать джентльменским соглашением между тремя ведущими федерациями. Правда, нам стоит подождать 15 января, но я не думаю, что какая-то другая страна отправит заявку».

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Как Санкт-Петербург принимал чемпионат мира по хоккею

«Германия, Франция, Швейцария, Белоруссия, Латвия, Дания, Словакия проводили или проведут чемпионаты мира с 2016 по 2021 год, и шансов победить топ-страны в борьбе за турниры после 2022 года у них практически нет. Но давайте дождемся, когда официальное решение объявят в Братиславе», — добавил он.

Основной ареной в чемпионата мира — 2023 станет дворец на 22,5 тыс. зрителей, который будет построен в рамках реконструкции СКК «Петербургский» и станет самой вместительной хоккейной ареной мира. «Я на сто процентов уверен, что Россия отлично организует чемпионат мира 2023 года. В Санкт-Петербурге строится новая арена, которая должна быть восхитительной. Турнир будет проведен с невероятным успехом, поскольку мы знаем, как был организован в России чемпионат мира по футболу и последний чемпионат мира по хоккею», — отметил Фазель.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в словацких Братиславе и Кошице, 2020 года — в швейцарских Цюрихе и Лозанне, 2021 года — в Минске и Риге, 2022 года — в финских Тампере и Хельсинки.

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