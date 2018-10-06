«Система недоступна». Мошенники взяли под контроль продажу билетов на ЧМ-2019

Источник: Reuters

Хочешь на хоккей? Раскошеливайся.



19 сентября стартовали официальные продажи билетов на чемпионат мира-2019, который пройдёт в словацких Братиславе и Кошице. Тот, кто смог получить заветные квитки, может считать себя счастливчиком, поскольку большинство билетов оказались в руках мошенников.

Организаторы ЧМ в Словакии признают: справиться с ажиотажем и просчитать все необходимые варианты им не удалось. «Мы сожалеем о технических ошибках, которые сопровождали начало продаж. Мы с нашими партнёрами были уверены, что система будет работать безошибочно», — сказал президент словацкой хоккейной ассоциации Мартин Кохут. В то же время он добавил, что на этот раз интерес к билетам был в несколько раз выше, чем в 2011 году, когда Словакия также принимала чемпионат мира. Что же произошло и как избежать этих ошибок?

100 билетов для одного перекупщика

Главная проблема заключалась в сугубо техническом вопросе — не справился веб-сайт Ticketportal, который постоянно «падал» от наплыва пользователей после старта продаж. Иногда сайт просто зависал, иногда был недоступен, и многие желающие зря провели время, стремясь обновить страницу и войти в систему покупок. Проблемы возникали даже в обычных кассах, где система не отвечала на запрос, а люди зря простояли в очереди. «Это могло случится из-за того, что люди покупали одни и те же билеты в Кошице и Братиславе», — сказал представитель Ticketportal Марек Бежак. По его словам, компания уже обнаружила следы хакерских попыток внедрения в систему.

Кроме того, продавцы оказались не готовы к такой ситуации и не могли грамотно проконсультировать покупателей о новой схеме продаж — пакетных билетов на весь игровой день, на матчи отдельной команды, а также других различных вариантах.



«Один человек взял четыре билета на матчи в Братиславе и четыре — в Кошице. После этого он взял четыре пакета “Смотри на свою команду”, все сборные были разные, а затем добавил ещё и “оптовый” билет на все матчи игрового дня», — отмечает специалист. Спустя 40 минут после старта продаж были изменены правила, и один человек мог купить только 4 пакета. Однако остановить волну скупок не удалось, потому что перекупщики действовали умело и смогли воспользоваться неудачным первоначальным лимитам. По разным оценкам, из-за недостатков системы, у одного перекупщика на руках могло оказаться до 100 различных билетов.

На чёрном рынке — в четыре раза дороже

Ещё через несколько часов выяснилось, что сайт с электронной системой продаж не готов сопротивляться сомнительным скупщикам. Продажи были остановлены, но после того, как доступ к порталу был возобновлён, выяснилось: многие билеты распроданы и недоступны для покупки, хотя официально всё было заморожено. Tiсketportal тут же подвергся шуткам и оскорблениям в социальных сетях, но главный сюрприз ждал болельщиков чуть позже.

Вскоре билеты стали перепродаваться в интернете. Их можно было купить по объявлениям и на сайтах вторичной продажи, но цена превосходила номинал более, чем в четыре раза. «На чёрном рынке сейчас больше билетов, чем было продано легально. Почему? Видимо, мы не можем или не хотим бороться с мошенниками», — отметил в своём комментарии редактор Sport.sk Михал Чарнокий.

Шансы ещё есть