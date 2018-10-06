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14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Система недоступна». Мошенники взяли под контроль продажу билетов на ЧМ-2019

Продажа билетов на ЧМ-2019 по хоккею находится под угрозой срыва.

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Источник: Reuters

Хочешь на хоккей? Раскошеливайся.

19 сентября стартовали официальные продажи билетов на чемпионат мира-2019, который пройдёт в словацких Братиславе и Кошице. Тот, кто смог получить заветные квитки, может считать себя счастливчиком, поскольку большинство билетов оказались в руках мошенников.

Организаторы ЧМ в Словакии признают: справиться с ажиотажем и просчитать все необходимые варианты им не удалось. «Мы сожалеем о технических ошибках, которые сопровождали начало продаж. Мы с нашими партнёрами были уверены, что система будет работать безошибочно», — сказал президент словацкой хоккейной ассоциации Мартин Кохут. В то же время он добавил, что на этот раз интерес к билетам был в несколько раз выше, чем в 2011 году, когда Словакия также принимала чемпионат мира. Что же произошло и как избежать этих ошибок?

100 билетов для одного перекупщика

Главная проблема заключалась в сугубо техническом вопросе — не справился веб-сайт Ticketportal, который постоянно «падал» от наплыва пользователей после старта продаж. Иногда сайт просто зависал, иногда был недоступен, и многие желающие зря провели время, стремясь обновить страницу и войти в систему покупок. Проблемы возникали даже в обычных кассах, где система не отвечала на запрос, а люди зря простояли в очереди. «Это могло случится из-за того, что люди покупали одни и те же билеты в Кошице и Братиславе», — сказал представитель Ticketportal Марек Бежак. По его словам, компания уже обнаружила следы хакерских попыток внедрения в систему.

Кроме того, продавцы оказались не готовы к такой ситуации и не могли грамотно проконсультировать покупателей о новой схеме продаж — пакетных билетов на весь игровой день, на матчи отдельной команды, а также других различных вариантах.

«Один человек взял четыре билета на матчи в Братиславе и четыре — в Кошице. После этого он взял четыре пакета “Смотри на свою команду”, все сборные были разные, а затем добавил ещё и “оптовый” билет на все матчи игрового дня», — отмечает специалист. Спустя 40 минут после старта продаж были изменены правила, и один человек мог купить только 4 пакета. Однако остановить волну скупок не удалось, потому что перекупщики действовали умело и смогли воспользоваться неудачным первоначальным лимитам. По разным оценкам, из-за недостатков системы, у одного перекупщика на руках могло оказаться до 100 различных билетов.

На чёрном рынке — в четыре раза дороже

Ещё через несколько часов выяснилось, что сайт с электронной системой продаж не готов сопротивляться сомнительным скупщикам. Продажи были остановлены, но после того, как доступ к порталу был возобновлён, выяснилось: многие билеты распроданы и недоступны для покупки, хотя официально всё было заморожено. Tiсketportal тут же подвергся шуткам и оскорблениям в социальных сетях, но главный сюрприз ждал болельщиков чуть позже.

Вскоре билеты стали перепродаваться в интернете. Их можно было купить по объявлениям и на сайтах вторичной продажи, но цена превосходила номинал более, чем в четыре раза. «На чёрном рынке сейчас больше билетов, чем было продано легально. Почему? Видимо, мы не можем или не хотим бороться с мошенниками», — отметил в своём комментарии редактор Sport.sk Михал Чарнокий.

Шансы ещё есть

Для тех, кто всё же хочет приобрести билеты на ЧМ-2019, не прибегая к услугам спекулянтов, возможности ещё есть. По словам организаторов, свободных билетов ещё достаточно и выпускаться в продажу они теперь будут постепенно. Второй этап продаж должен стартовать в декабре 2018 года, когда начнут реализовываться квитки на матчи плей-офф. Старт продаж билетов на отдельные одиночные игры намечен на февраль 2019 года.

Официальные цены таковы. Самый дешёвый билет на матчи группового этапа с участием сборной России стоит 45 евро (столько стоит билет второй категории на одну игру). У болельщиков есть возможность приобрести «проходку» на целый игровой день, в котором будет сыграно два или три матча: стоимость таких билетов начинается от 45 Кроме этого, можно купить абонемент на все матчи одной сборной на групповом этапе. На игры сборной России такой абонемент стоит от 295 до 390 евро.

Самый дешёвый билет на одиночный матч чемпионата мира стоит 10 евро — по этой цене можно посмотреть игру Австрия — Италия или Франция — Великобритания.

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