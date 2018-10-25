Денисенко и Кравцова не взяли на суперсерию. Нам не нужны игры с Канадой?

Источник: РИА "Новости"

С 5 по 15 ноября российские и канадские хоккеисты проведут очередную суперсерию. С 2003 года наша «молодёжка» наведывается в Канаду накануне МЧМ, чтобы проверить свои силы в играх со сборными трёх юниорских лиг. Накануне Валерий Брагин назвал состав на сбор перед «бутербродной» серией, которая ныне зовётся CIBC Canada Russia Series.

Вратари: без первого номера и с сыном Тарасова

Пётр Кочетков (ХК «Рязань»), Даниил Тарасов («Торос»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб).

У «молодёжки» нет ярко выраженного первого номера, и это, наверное, проблема. Никто из тех, кто вызван на сбор в Новогорск, не имеет опыта игры на МЧМ. Скорее всего, основная борьба развернётся между Даниилом Тарасовым и Кириллом Устименко. Они оба играли на юниорском чемпионате мира, но при этом сын Вадима Тарасова, отличающийся впечатляющими габаритами, в этом сезоне сыграл восемь матчей в Высшей лиге за «Торос».

Защитники: лидер — внук Билялетдинова

Вениамин Баранов («Динамо» Спб), Артём Волков (МХК «Спартак»), Данила Галенюк, Евгений Калабушкин (оба — «СКА-Нева»), Даниил Журавлёв («Барс»), Александр Ляхов,Марк Рубинчик (оба — «Торос»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Марк Павликов(«Локо»), Александр Романов (ЦСКА).

Из защитников более-менее прочное место в команде КХЛ имеет Александр Романов. Внук Зинэтулы Билялетдинова быстро понял, что требует от него Игорь Никитин.

Теперь именно он — основной «лимитчик» ЦСКА. Жёсткий и тактически грамотный защитник должен стать лидером брганинской «молодёжки». При Олеге Знарке игровую практику в СКА получал Данила Галенюк, но в этом сезоне защитник 2000 г. р. разрывается между МХЛ и ВХЛ. Хорошие отзывы и про игрока «Барса» Даниила Журавлёва, который также на год младше большинства партнёров по команде. Интересно посмотреть и на Савелия Ольшанского, которого Йозеф Яндач привлекал к основе «Магнитки».

Нападающие: наследие «Югры»

Никита Аноховский, Кирилл Слепец (оба — «Локо»), Артём Галимов, Максим Марушев (оба — «Барс»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артём Николаев, Владислав Цицюра (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Степан Старков (ХК «Сочи»), Булат Шафигуллин («Нефтехимик»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).

В атаке лидером должен стать Булат Шафигуллин, которого по неведомым причинам игнорировал тренер юниорской сборной Сергей Голубович.

Юный нижнекамец в прошлом сезоне завоевал расположение Андрея Назарова, а в этом продолжает регулярно попадать в состав «Нефтехимика». Правда, пока обходится без набранных очков. Павел Шэн ещё год назад претендовал на участие в МЧМ, а теперь и подавно должен стать ведущим центром «молодёжки». После перехода из «Югры» в «Салават» он почти не играл в КХЛ, но в недавнем матче со СКА провёл на льду больше шести минут.

Пробились в сборную и экс-одноклубника Шэна по «Югре» Яремчук и Марченко с Морозовым, которые и в Санкт-Петербурге выступают в связке. Вокруг них, вполне вероятно, Брагин построит первое звено для суперсерии. А вот сибиряк Никита Шакшов идеально подойдёт для третьей-четвёртой тройки. Таких «боевичков» Брагин всегда оценивал особенно высоко. Кириллу Слепцу, напротив, будет крайне трудно пробиться на МЧМ. Талантливый нападающий зажигал на молодёжном Кубке мира в Сочи, но его переход во взрослый хоккей проходит слишком ухабисто.

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Легионеры: успеть выпрыгнуть из штанов

Вратари: Иван Просветов («Сагино», OHL);

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Дмитрий Саморуков («Гельф», OHL);

Нападающие: Дмитрий Завгородний («Римуски, QMJHL), Павел Колтыгин (Драммондвиль, QMJHL), Алексей Липанов («Китчнер», OHL), Кирилл Максимов («Ниагара», OHL), Алексей Торопченко («Гельф», OHL), Александр Хованов («Монктон», QMJHL), Иван Чехович («Бе-Коме», QMJHL).

Ещё десять кандидатов на участие в чемпионате мира присоединятся к сборной России уже в Северной Америке. Речь о традиционно обширной группе легионеров. На этот раз все они из CHL. Американская юниорская лига осталась вне поля зрения Брагина и его помощников. В USHL зажигают Владислав Фирстов и Егор Афанасьев, но оба форварда на два года младше базового 1999 г. р. Настолько «зелёных» ребят Брагин берёт на суперсерии только в том случае, если это талант масштаба Ивана Проворова или Андрея Свечникова.

Из вратарей, выступающих за океаном, штаб Брагина обратил внимание на Ивана Просветова. Эту фамилию вы могли слышать в контексте перехода Егора Рыкова в «Сочи». Защитник СКА отправился на берег Чёрного моря, а петербуржцам достались права на Просветова. Пока же 19-летний вратарь проводит первый сезон за «Сагино», и имеет куда более солидную статистику, чем Максим Жуков из «Бэрри». Бывший вратарь из системы «Локомотива» когда-то котировался выше Ильи Коновалова, съездил на два юниорских чемпионата мира, но, похоже, останется без МЧМ.

На суперсерию Брагин вызвал всего двух защитников, выступающих на родине хоккея, но оба — железные кандидаты на поездку в Ванкувер и Викторию. Дмитрий Саморуков — единственный игрок этого созыва, кто имеет опыт игры на молодёжном чемпионате мира, а Александр Алексеев засветился на суперсерии, но не прошёл финальный отбор.

В принципе, можно было посмотреть на одноклубника Саморукова 16-летнего Даниила Чайку или 17-летнего Артемия Князева, но их время придёт позже. Таланта там и правда немерено.

Ну и, наконец, нападающие. Перспективных русских форвардов в канадских юниорских лигах всегда хватало. Дмитрий Завгородний прямо сейчас — лучший бомбардир лиги Квебека. Иван Чехович совсем недавно забивал за «Сан-Хосе» в предсезонных матчах, а теперь штампует хет-трики на юниорском уровне. Проспект «Эдмонтона» Кирилл Максимов — один из лучших снайперов лиги Онтарио. На прошлогоднюю суперсерию ездили Павел Колтыгин и Алексей Липанов, но их нынешнее состояние оставляет желать лучшего.

Главная проблема легионеров из CHL в том, что Брагин их толком не успевает проверить. По регламенту суперсерии игроков отпускают только на матчи со сборной той лиги, в которой они выступают. То есть это две, а порой и одна игра на то, чтобы выпрыгнуть из штанов на глазах у главного тренера. Кто-то в столь жёстком цейноте откровенно перегорает. Вот и в этом году среди нападающих развернётся настоящая рубка. Из семи форвардов-легионеров в итоговый состав попадут три, от силы — четыре человека. Прошлогодний провал Виталия Абрамова, который разрывал всех в лиге Квебека, точно не идёт на руку его последователям.

Где Денисенко, Коваленко и Кравцов?

Даже если вы не большой знаток молодёжного хоккея, то наверняка заметили, что Брагин не взял в Канаду самых раскрученных игроков своего года. Всё более-менее просто с Климом Костиным. Один из лидеров «молодёжки» на прошлом чемпионате мира продолжает выступать за «Сан-Антонио», и пока предпосылок к тому, что «Сент-Луис» вызовет его из фарм-клуба, нет. Ну, а из АХЛ на молодёжный чемпионат мира игроков традиционно отпускают без проблем. Так в своё время было и с Денисом Гурьяновым, и с Владиславом Каменевым, и с самим Костиным. Этот год для Клима трудно назвать прорывным, но его опыт перекрывает все недостатки.

Снова на суперсерию не едет Кравцов, хотя за океаном с удовольствием понаблюдали за челябинским алмазом. Год назад он был младше костяка команды, да и Турнир четырёх наций провёл блекло. Кто-то связывал отсутствие Виталия в составе со специфическими вкусами Брагина, но в ФХР уверяли, что причина в удручающей физической форме нападающего. В новом сезоне Кравцов не совершил качественного скачка в развитии, какого от него ждали, но это можно объяснить проблемами всего «Трактора». На МЧМ же челябинец на 99% поедет без всяческих суперсерий.

Не будет в Канаде и Григория Денисенко с Николаем Коваленко. Оба регулярно задействованы в молодёжной ротации Дмитрия Квартальнова, а сын главы профсоюза и вовсе несколько раз признавался лучшим новичком недели в КХЛ. Но неужели Брагин игнорирует плоды уникального ярославского проекта? Насколько нам известно, что Денисенко, что Коваленко вместо Канады отправятся в Чехию на турнир, проходящий параллельно суперсерии.

Там же на Турнире четырёх наций сыграют за «молодёжку» московский «армеец» Никита Ртищев, магнитогорец Павел Дорофеев и защитники Андрей Прибыльский и Илья Морозов. Последний и вовсе отыграл несколько турниров с капитанской нашивкой. Есть в числе кандидатов и один из фаворитов предстоящего драфта Василий Подколзин, прогремевший на весь мир на последнем Кубке Глинки/Гретцки. Дебют в Высшей лиге и гол во втором матче должны добавить ему вистов перед Брагиным. На прошлый МЧМ главный тренер «молодёжки» взял совсем ещё молодого Свечникова, и вряд ли пожалел о своём выборе. Почему бы не повторить трюк?

Суперсерии с канадцами в России любят и смотрят. Хоккейных гиков хлебом не корми, дай молодёжный хоккей рано утром посмотреть. Важным этапом подготовки к МЧМ суперсерию считает и сам Брагин.

Однако почти никогда он не возит в Канаду всех сильнейших. Ни Владимир Тарасенко, ни Евгений Кузнецов, ни многие другие будущие звёзды не играли со сборными CHL. Тем, кто регулярно выступает за свои клубы КХЛ и рубится на равных с мужиками, канадский тест ни к чему. К этому пора привыкнуть, как бы кому ни хотелось реинкарнации советско-канадских противостояний.