Денисенко и Кравцова не взяли на суперсерию. Нам не нужны игры с Канадой?
Валерий Брагин оставил дома главных звёзд «молодёжки».
Валерий Брагин оставил дома главных звёзд «молодёжки».
С 5 по 15 ноября российские и канадские хоккеисты проведут очередную суперсерию. С 2003 года наша «молодёжка» наведывается в Канаду накануне МЧМ, чтобы проверить свои силы в играх со сборными трёх юниорских лиг. Накануне Валерий Брагин назвал состав на сбор перед «бутербродной» серией, которая ныне зовётся CIBC Canada Russia Series.
Пётр Кочетков (ХК «Рязань»), Даниил Тарасов («Торос»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб).
У «молодёжки» нет ярко выраженного первого номера, и это, наверное, проблема. Никто из тех, кто вызван на сбор в Новогорск, не имеет опыта игры на МЧМ. Скорее всего, основная борьба развернётся между Даниилом Тарасовым и Кириллом Устименко. Они оба играли на юниорском чемпионате мира, но при этом сын Вадима Тарасова, отличающийся впечатляющими габаритами, в этом сезоне сыграл восемь матчей в Высшей лиге за «Торос».
Вениамин Баранов («Динамо» Спб), Артём Волков (МХК «Спартак»), Данила Галенюк, Евгений Калабушкин (оба — «СКА-Нева»), Даниил Журавлёв («Барс»), Александр Ляхов,Марк Рубинчик (оба — «Торос»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Марк Павликов(«Локо»), Александр Романов (ЦСКА).
Теперь именно он — основной «лимитчик» ЦСКА. Жёсткий и тактически грамотный защитник должен стать лидером брганинской «молодёжки». При Олеге Знарке игровую практику в СКА получал Данила Галенюк, но в этом сезоне защитник 2000 г. р. разрывается между МХЛ и ВХЛ. Хорошие отзывы и про игрока «Барса» Даниила Журавлёва, который также на год младше большинства партнёров по команде. Интересно посмотреть и на Савелия Ольшанского, которого Йозеф Яндач привлекал к основе «Магнитки».
Никита Аноховский, Кирилл Слепец (оба — «Локо»), Артём Галимов, Максим Марушев (оба — «Барс»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артём Николаев, Владислав Цицюра (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Степан Старков (ХК «Сочи»), Булат Шафигуллин («Нефтехимик»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).
Юный нижнекамец в прошлом сезоне завоевал расположение Андрея Назарова, а в этом продолжает регулярно попадать в состав «Нефтехимика». Правда, пока обходится без набранных очков. Павел Шэн ещё год назад претендовал на участие в МЧМ, а теперь и подавно должен стать ведущим центром «молодёжки». После перехода из «Югры» в «Салават» он почти не играл в КХЛ, но в недавнем матче со СКА провёл на льду больше шести минут.
Пробились в сборную и
Вратари: Иван Просветов («Сагино», OHL);
Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Дмитрий Саморуков («Гельф», OHL);
Нападающие: Дмитрий Завгородний («Римуски, QMJHL), Павел Колтыгин (Драммондвиль, QMJHL), Алексей Липанов («Китчнер», OHL), Кирилл Максимов («Ниагара», OHL), Алексей Торопченко («Гельф», OHL), Александр Хованов («Монктон», QMJHL), Иван Чехович («Бе-Коме», QMJHL).
Ещё десять кандидатов на участие в чемпионате мира присоединятся к сборной России уже в Северной Америке. Речь о традиционно обширной группе легионеров. На этот раз все они из CHL. Американская юниорская лига осталась вне поля зрения Брагина и его помощников. В USHL зажигают Владислав Фирстов и Егор Афанасьев, но оба форварда на два года младше базового 1999 г. р. Настолько «зелёных» ребят Брагин берёт на суперсерии только в том случае, если это талант масштаба Ивана Проворова или Андрея Свечникова.
Из вратарей, выступающих за океаном, штаб Брагина обратил внимание на Ивана Просветова. Эту фамилию вы могли слышать в контексте перехода Егора Рыкова в «Сочи». Защитник СКА отправился на берег Чёрного моря, а петербуржцам достались права на Просветова. Пока же 19-летний вратарь проводит первый сезон за «Сагино», и имеет куда более солидную статистику, чем Максим Жуков из «Бэрри». Бывший вратарь из системы «Локомотива»
В принципе, можно было посмотреть на одноклубника Саморукова 16-летнего Даниила Чайку или 17-летнего Артемия Князева, но их время придёт позже. Таланта там и правда немерено.
Ну и, наконец, нападающие. Перспективных русских форвардов в канадских юниорских лигах всегда хватало. Дмитрий Завгородний прямо сейчас — лучший бомбардир лиги Квебека. Иван Чехович совсем недавно забивал за «Сан-Хосе» в предсезонных матчах, а теперь штампует
Главная проблема легионеров из CHL в том, что Брагин их толком не успевает проверить. По регламенту суперсерии игроков отпускают только на матчи со сборной той лиги, в которой они выступают. То есть это две, а порой и одна игра на то, чтобы выпрыгнуть из штанов на глазах у главного тренера.
Даже если вы не большой знаток молодёжного хоккея, то наверняка заметили, что Брагин не взял в Канаду самых раскрученных игроков своего года. Всё
Снова на суперсерию не едет Кравцов, хотя за океаном с удовольствием понаблюдали за челябинским алмазом. Год назад он был младше костяка команды, да и Турнир четырёх наций провёл блекло.
Не будет в Канаде и Григория Денисенко с Николаем Коваленко. Оба регулярно задействованы в молодёжной ротации Дмитрия Квартальнова, а сын главы профсоюза и вовсе несколько раз признавался лучшим новичком недели в КХЛ. Но неужели Брагин игнорирует плоды уникального ярославского проекта? Насколько нам известно, что Денисенко, что Коваленко вместо Канады отправятся в Чехию на турнир, проходящий параллельно суперсерии.
Там же на Турнире четырёх наций сыграют за «молодёжку» московский «армеец» Никита Ртищев, магнитогорец Павел Дорофеев и защитники Андрей Прибыльский и Илья Морозов. Последний и вовсе отыграл несколько турниров с капитанской нашивкой. Есть в числе кандидатов и один из фаворитов предстоящего драфта Василий Подколзин, прогремевший на весь мир на последнем Кубке Глинки/Гретцки. Дебют в Высшей лиге и гол во втором матче должны добавить ему вистов перед Брагиным. На прошлый МЧМ главный тренер «молодёжки» взял совсем ещё молодого Свечникова, и вряд ли пожалел о своём выборе. Почему бы не повторить трюк?
Однако почти никогда он не возит в Канаду всех сильнейших. Ни Владимир Тарасенко, ни Евгений Кузнецов, ни многие другие будущие звёзды не играли со сборными CHL. Тем, кто регулярно выступает за свои клубы КХЛ и рубится на равных с мужиками, канадский тест ни к чему. К этому пора привыкнуть, как бы кому ни хотелось реинкарнации
Дмитрий Ерыкалов