Несколько матчей Кубка мира по хоккею 2020 года могут пройти в Европе

Предыдущий Кубок мира полностью прошел в Торонто (Канада) осенью 2016 года.
«Можно с уверенностью сказать о том, что турнир не будет проходит в одном месте, — сказал Дэйли. — Мы собираемся проводить игры в разных местах, часть из которых может состояться в Европе. О точной дате проведения Кубка мира будет известно к январю. Сейчас мы больше склоняемся к тому, чтобы провести его в сентябре 2020 года».
Также Дэйли заявил, что на турнире больше не будет сборных Европы и молодых звезд Северной Америки. Подобное нововведение было единичным случаем. «Думаю, это была единоразовая акция. Мы предпочитаем, чтобы в турнире выступали команды, состоящие из хоккеистов одной страны», — подчеркнул Дэйли.
Кубок мира вернется к формату соревнований 1996 и 2004 годов, когда две группы по четыре сборные играли на разных континентах. Матчи проходили в Канаде, США, Швеции, Финляндии, Германии и Чехии. В 1996-м первое место заняла сборная США, в 2004-м и 2016-м обладателями Кубка мира стали канадцы.