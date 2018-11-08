Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм Дакс3
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш1
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. Европа
19:30
Россия
Финляндия
Хоккей. Европа
19:30
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
9.11
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
22Кружева Миранчука в Черкизове
08:35 (мск), источник: ТАСС

Несколько матчей Кубка мира по хоккею 2020 года могут пройти в Европе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) изучает возможность проведения нескольких матчей Кубка мира 2020 года в городах Европы. Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, чьи слова приводит портал The Fourth Period.

Наверх
Источник: AP 2018

Предыдущий Кубок мира полностью прошел в Торонто (Канада) осенью 2016 года.

«Можно с уверенностью сказать о том, что турнир не будет проходит в одном месте, — сказал Дэйли. — Мы собираемся проводить игры в разных местах, часть из которых может состояться в Европе. О точной дате проведения Кубка мира будет известно к январю. Сейчас мы больше склоняемся к тому, чтобы провести его в сентябре 2020 года».

Читайте также
В России хоккей популярнее футбола. Только цифры

Также Дэйли заявил, что на турнире больше не будет сборных Европы и молодых звезд Северной Америки. Подобное нововведение было единичным случаем. «Думаю, это была единоразовая акция. Мы предпочитаем, чтобы в турнире выступали команды, состоящие из хоккеистов одной страны», — подчеркнул Дэйли.

Кубок мира вернется к формату соревнований 1996 и 2004 годов, когда две группы по четыре сборные играли на разных континентах. Матчи проходили в Канаде, США, Швеции, Финляндии, Германии и Чехии. В 1996-м первое место заняла сборная США, в 2004-м и 2016-м обладателями Кубка мира стали канадцы.

Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кубок мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Он был настоящим русским богатырем"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
ЦСКА не смог взять реванш у «Ромы» в матче Лиги чемпионов
Мейвезер отказался от боя со звездой ММА
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
Роналду забил, «Ювентус» проиграл. «МЮ» спас матч в Турине
Ал. Емельяненко объявил о завершении сотрудничества с «Ахматом»
Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Викторию Пльзень»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь