Несколько матчей Кубка мира по хоккею 2020 года могут пройти в Европе

Источник: AP 2018

Предыдущий Кубок мира полностью прошел в Торонто (Канада) осенью 2016 года.

«Можно с уверенностью сказать о том, что турнир не будет проходит в одном месте, — сказал Дэйли. — Мы собираемся проводить игры в разных местах, часть из которых может состояться в Европе. О точной дате проведения Кубка мира будет известно к январю. Сейчас мы больше склоняемся к тому, чтобы провести его в сентябре 2020 года».

Читайте также В России хоккей популярнее футбола. Только цифры

Также Дэйли заявил, что на турнире больше не будет сборных Европы и молодых звезд Северной Америки. Подобное нововведение было единичным случаем. «Думаю, это была единоразовая акция. Мы предпочитаем, чтобы в турнире выступали команды, состоящие из хоккеистов одной страны», — подчеркнул Дэйли.