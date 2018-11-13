Кубок мира-2020: участники, локаут в НХЛ, состав сборной России

Угроза локаута

Отсутствие крупного международного турнира с участием сильнейших хоккеистов мира, похоже, мировому хоккею не грозит. НХЛ и профсоюз игроков уже приступили к обсуждению условий проведения Кубка мира-2020, об этом наши североамериканские коллеги сообщили еще во время проведения вынесенных матчей регулярного чемпионата в Хельсинки между «Виннипегом» и «Флоридой».

Подробности весьма интересны. Самое важное заключается в том, что судьба турнира напрямую связана с действием нынешнего коллективного договора, регламентирующего взаимоотношения лиги и профсоюза. Каждая из сторон в сентябре 2019 года в одностороннем порядке может потребовать пересмотра соглашения, действующего до 2022 года. В данном случае по окончании сезона-2019/2020 НХЛ и НХЛПА придется садиться за стол переговоров и начинать все с нуля. Если это случится, то Кубок мира точно не состоится в намеченные сроки. Но раз сейчас об организации турнира говорят на высшем уровне, то, видимо, стороны не заинтересованы в том, чтобы рубить сплеча.

Сборная Европы — сенсационный финалист Кубка мира-2016

Новый старый формат

Новое — это хорошо забытое старое. НХЛ собирается вернуться к формату, который использовался в 1996 и 2004 годах. Экспериментальный вариант, апробированный на турнире в Торонто два года назад, кому-то показался симпатичным благодаря наличию сборной Северной Америки, составленной из хоккеистов не старше 23 лет, и команды Европы, добравшейся до финала.

Макдэвид и Мэттьюс в силу возраста могли бы сыграть за североамериканцев и на следующем турнире. Но тогда бы сборные Канады и США лишились своих лучших нападающих. Это как минимум странно. Новых талантов, сопоставимых с ними по уровню, сейчас не видно. Да и значительного количества болельщиков, готовых переживать за две искусственные команды, не существует в природе.

Национальные сборные — в приоритете. К большой шестерке (Россия, Канада, Швеция, Финляндия, США, Чехия) видимо, добавятся швейцарцы и немцы с учетом их последних заслуг на международном уровне. Альпийцы могут рассчитывать на десяток сильных энхаэловцев, включая звезд вроде Йоси и юного таланта Хишира. Сборная Германии может похвастаться разве что Драйзайтлем. Однако в любом случае за этими командами будет следить гораздо больше людей, поскольку национальную идентичность еще никто не отменял.

Еще одним важным моментом является проведение турнира в разных городах, чтобы избежать пустых трибун, как это было в Торонто, где рвения публики хватило только на матчи с участием сборной Канады. Вице-президент НХЛ Билл Дэйли, которого цитирует портал Thefourthperiod, рассказал о планах проведения части игр в Европе. Именно так было в 1996 и 2004 годах, когда матчи состоялись в Хельсинки, Праге, Кельне и Стокгольме. Россия была обделена. Только перед Кубком мира-1996 одна контрольная игра с финнами состоялась в Москве. Через восемь лет наша сборная попала в североамериканскую группу к Канаде, США и Словакии и перед своими болельщиками так и не сыграла. Преступное упущение, что и говорить.

Капитан сборной России на Кубке мира-2016 Александр Овечкин

Позиция России

Кубок мира — чисто энхаэловская затея, от которой лига получает серьезный доход. По итогам прошлого турнира он оказался ниже ожидаемого, составив «всего» 40 миллионов долларов, поделенных между игроками и лигой. Это нисколько не повлияло на желание НХЛ провести Кубок мира еще раз. Однако есть одна важная формальность. Для участия сборных в турнире требуется согласие национальных федераций. Каждая из них получает незначительные на общем фоне суммы в районе полумиллиона долларов.

Говорят, что перед прошлым турниром президент ФХР Владислав Третьяк подмахнул все бумаги, не выставив ни единого условия, чем сильно удивил других людей, имеющих отношение к управлению отечественным хоккеем. Участие в Кубке мира — большой престиж. Но если есть возможность продвинуть свои интересы, то это надо обязательно делать.

Российская сторона вполне может говорить с позиции силы и выторговать выгодные для себя преференции. Например, увеличить свою долю дохода. Или пролоббировать проведение пары матчей предварительного этапа в Москве и Санкт-Петербурге. Тем более что по предварительным раскладам сборная России останется одним из фаворитов турнира.

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен | Источник: AFP 2018

НХЛ и Олимпиада — перевернутая страница?

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен в Хельсинки на вопрос об олимпийских перспективах применительно к Пекину-2022 снова выдал навязшую в зубах реплику о том, что это лиге не выгодно. Вместе с тем плавная экспансия в Китай продолжается. Осенью следующего года там снова пройдут выставочные матчи клубов НХЛ.

Оценить, насколько лукавит в своем заявлении Бэттмен, сложно. Ранее до последнего момента не верилось, что лига проигнорирует Пхенчхан-2018. Аргументация была точно такой же. Однако серьезные планы относительно проведения нового розыгрыша Кубка мира подталкивают к мысли, что на участие в двух крупнейших турнирах за два года НХЛ не согласится.

Профсоюз игроков может хорохориться, звезды — заявлять все, что угодно, но основной массе энхаэловских игроков на Олимпиаду положить с высокой колокольни. Шансов пробиться в состав при наличии всех сильнейших у них нет. А чего стоят слова Овечкина, Кросби, Власика и остальных мы могли убедиться два года назад. В Корею эти игроки, публично желавшие защищать честь своих сборных, не приехали.