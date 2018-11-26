Объявлен расширенный состав молодежной сборной Казахстана на чемпионат мира

Сборная России по хоккею перед молодежным ЧМ сыграет с командами США, Швейцарии и Швеции

5−6 декабря в Астане пройдет собрание команды. Затем сборная отправится в Канаду, где проведет полноценные учебно-тренировочные сборы и сыграет товарищеские матчи со студенческими командами и сборной Швейцарии.