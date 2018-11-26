Объявлен расширенный состав молодежной сборной Казахстана на чемпионат мира
С 26 декабря 2018 года по 6 января 2019 года в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира.
С 26 декабря 2018 года по 6 января 2019 года в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира.
Соперниками молодежной сборной Казахстана в группе Б станут Финляндия, США, Швеция и Словакия.
Расширенный состав молодежной сборной Казахстана:
Вратари: Еремеев Демид («Снежные Барсы»), Каратаев Денис («Снежные Барсы»), Нурек Владислав («Алтай»), Прокофьев Вилен («Снежные Барсы»);.
Защитники: Данияр Самат («Снежные Барсы»), Орехов Валерий («Снежные Барсы»), Пак Кирилл («Снежные Барсы»), Шинкарецкий Евгений («Снежные Барсы»), Мусабаев Ернар («Снежные Барсы»), Хрипков Ярослав («Алтай-Торпедо»), Королев Артем («Снежные Барсы»), Нероев Валерий («Снежные Барсы»), Гайтамиров Темирлан («Фарго»), Муратов Давид («Снежные Барсы»), Тарасов Михаил («Снежные Барсы»);.
Нападающие: Данияр Саян («Снежные Барсы»), Гатиятов Артур («Снежные Барсы»), Макуцкий Давыд («Снежные Барсы»), Верещагин Иван («Снежные Барсы»), Жорабек Айдос («Снежные Барсы»), Муратов Батырлан («Снежные Барсы»), Бойко Олег («Снежные Барсы»), Гусейнов Диас («Снежные Барсы»), Мусоров Максим («Снежные Барсы»), Пряхин Сергей («Темиртау»), Буляьский Андрей («Темиртау»), Демин Руслан («Темиртау»), Митенков Дмитрий («Снежные Барсы»), Мухаметов Максим («Снежные Барсы»), Третьяковский Данил («Алтай-Торпедо»)Сайко Владислав («Снежные Барсы»);.
Главный тренер: Старыгин Сергей;.
Тренеры: Шаянов Андрей, Высоцкий Александр, Габдрахманов Ильдус.
5−6 декабря в Астане пройдет собрание команды. Затем сборная отправится в Канаду, где проведет полноценные
Расписание матчей на МЧМ-2019 (GMT -8):
02−05.01.19 — ¼ финала, полуфинал и финал/игры на вылет.
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