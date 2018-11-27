СМИ: Знарок может вновь стать главным тренером сборной России после ЧМ-2019

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в материале, это произойдет в том случае, если национальная команда неудачно выступит на турнире под руководством нынешнего главного тренера Ильи Воробьева.

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Во вторник Федерация хоккея России сообщила, что Знарок занял должность консультанта штаба сборной России. В обязанности 55-летнего специалиста будет входить подготовка резерва — работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.

Чемпионат мира по хоккею в 2019 году пройдет в Словакии 10—26 мая .