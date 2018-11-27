СМИ: Знарок может вновь стать главным тренером сборной России после ЧМ-2019

Как отмечается в материале, это произойдет в том случае, если национальная команда неудачно выступит на турнире под руководством нынешнего главного тренера Ильи Воробьева.
Во вторник Федерация хоккея России сообщила, что Знарок занял должность консультанта штаба сборной России. В обязанности 55-летнего специалиста будет входить подготовка резерва — работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.
Чемпионат мира по хоккею в 2019 году пройдет в Словакии 10—26 мая.
Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, привел национальную команду к победе на Олимпиаде в Пхенчхане, завоевал четыре медали мировых первенств. С 2016 по 2018 год работал главным тренером СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.