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14:50 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Знарок может вновь стать главным тренером сборной России после ЧМ-2019

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Олег Знарок может вернуться на пост главного тренера сборной России по хоккею после чемпионата мира-2019, сообщает электронное издание «Спорт Бизнес Online».

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в материале, это произойдет в том случае, если национальная команда неудачно выступит на турнире под руководством нынешнего главного тренера Ильи Воробьева.

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Во вторник Федерация хоккея России сообщила, что Знарок занял должность консультанта штаба сборной России. В обязанности 55-летнего специалиста будет входить подготовка резерва — работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.

Чемпионат мира по хоккею в 2019 году пройдет в Словакии 10—26 мая.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, привел национальную команду к победе на Олимпиаде в Пхенчхане, завоевал четыре медали мировых первенств. С 2016 по 2018 год работал главным тренером СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.

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