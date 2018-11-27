Молодежная сборная Беларуси начала подготовку к ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Заключительный тренировочный отрезок команда под руководством Дмитрия Кравченко начала на льду «Чижовка-Арены», где будет работать до 29 ноября.

Далее сборная переедет в чешский Либерец, где проведет сбор и как минимум один спарринг: на 3 декабря запланирован контрольный матч с командой третьего по рангу чешского дивизиона «Дичин». В ФХБ отметили, что возможен еще один выставочный поединок в середине следующей недели, в настоящее время ведется поиск подходящего спарринг-партнера.

К тренировкам в Минске приступили 26 игроков: вратари — Андрей Грищенко (Беларусь U-20), Никита Толопило (Беларусь U-20); защитники — Владислав Габрусь, Артем Волченков, Владимир Ерменков (все — Беларусь U-20), Тимур Гаврилович (Сиракьюз, NCDC), Геннадий Косинский, Александр Шкрабов (оба — Беларусь U-20), Вадим Щечин («Юность»), Дмитрий Саврицкий, Илья Соловьев (оба — Беларусь U-20), Сергей Сотский («Атлант», МХЛ); нападающие — Сергей Адашкевич, Илья Крылович, Никита Пышкайло, Артем Новосильный, Артем Аносов, Павел Ажгирей, Артем Балтрук, Кирилл Федосов, Василий Филяев, Захар Полищук, Виктор Масилевич (все — Беларусь U-20), Александр Щемель («Фоксборо», NCDC), Александр Скоренов (Беларусь U-20), Арсений Штермер («Гомель»).

Группа из 11 игроков — кандидатов на участие в чемпионате мира — выступает в североамериканских лигах. Планируется, что игроки присоединятся к сборной в Чехии.

Окончательную заявку в 22 игрока тренерский штаб «молодежки» определит под занавес кэмпа в Либереце, откуда команда направится в немецкий Фюссен — место проведения чемпионата мира U-20 в группе А Дивизиона 1.

Расписание игр молодежной сборной Беларуси на МЧМ: