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23:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава ФХРБ: В 2002 Беларусь обыграла Швецию, можем побеждать любого

Глава ФХРБ Геннадий Савилов поделился мнением о шансах сборной Беларуси выйти в элитный дивизион чемпионатов мира.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, я не тешу себя ожиданиями, что мы завоюем чемпионство в Минске, войдем в тройку… Хотя это было бы феерией. Но то, что мы можем занять седьмое место, как заняли в Минске в 2014, при наличии соответствующих хоккеистов, то я думаю, что это был бы хороший результат.

Велики ли шансы вернуться в элиту, ведь мы сейчас в первом дивизионе? Если бы мы провели тысячу матчей, мы бы могли прикидывать вероятность того или иного события. После пяти матчей, проведенных с соперниками, близкими по классу, вероятность у всех примерно равна. Либо да, либо нет.

Какова была вероятность выиграть у шведов в 2002 году? Мы выиграли, и вероятность стопроцентная. А вот если бы мы сыграли с ними тысячу игр, какова вероятность, что мы выиграем из них сто? Мы можем выиграть у любого соперника. Так же как и проиграть", — цитирует Савилова Tut.

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