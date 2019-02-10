Глава ФХРБ: В 2002 Беларусь обыграла Швецию, можем побеждать любого

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, я не тешу себя ожиданиями, что мы завоюем чемпионство в Минске, войдем в тройку… Хотя это было бы феерией. Но то, что мы можем занять седьмое место, как заняли в Минске в 2014, при наличии соответствующих хоккеистов, то я думаю, что это был бы хороший результат.

Велики ли шансы вернуться в элиту, ведь мы сейчас в первом дивизионе? Если бы мы провели тысячу матчей, мы бы могли прикидывать вероятность того или иного события. После пяти матчей, проведенных с соперниками, близкими по классу, вероятность у всех примерно равна. Либо да, либо нет.