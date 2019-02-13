Беларусь и Латвия подпишут договор о проведении ЧМ-2021 по хоккею

Источник: РИА "Новости"

Документом будут предусмотрены распределение обязанностей между федерациями по подготовке чемпионата, маркетинговая стратегия, назван бюджет турнира.

Для представителей СМИ состоится пресс-конференция, в которой примут участие председатель ФХБ Геннадий Савилов, генеральный секретарь ФХБ Павел Михед, заместитель председателя ФХБ и член совета Международной федерации хоккея Сергей Гончаров, президент ФХЛ Айгарс Калвитис и генеральный секретарь ФХЛ Виестурс Козиолс.

Беларусь и Латвия получили право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году на конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне в мае 2017 года. По итогам голосования на конгрессе ИИХФ за совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов.