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20:23 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь и Латвия подпишут договор о проведении ЧМ-2021 по хоккею

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерации хоккея Беларуси и Латвии подпишут 15 февраля в Риге договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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Источник: РИА "Новости"

Документом будут предусмотрены распределение обязанностей между федерациями по подготовке чемпионата, маркетинговая стратегия, назван бюджет турнира.

Для представителей СМИ состоится пресс-конференция, в которой примут участие председатель ФХБ Геннадий Савилов, генеральный секретарь ФХБ Павел Михед, заместитель председателя ФХБ и член совета Международной федерации хоккея Сергей Гончаров, президент ФХЛ Айгарс Калвитис и генеральный секретарь ФХЛ Виестурс Козиолс.

Беларусь и Латвия получили право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году на конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне в мае 2017 года. По итогам голосования на конгрессе ИИХФ за совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов.

Две соседние страны ранее уже становились хозяевами мирового форума. В Латвии чемпионат впервые проводился в 2006 году. Беларусь организовала мировой форум в 2014 году. Финал и полуфинальные матчи чемпионата мира 2021 года пройдут в Минске.

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