Беларусь и Латвия подпишут договор о проведении ЧМ-2021 по хоккею
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерации хоккея Беларуси и Латвии подпишут 15 февраля в Риге договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года, сообщили БЕЛТА в
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерации хоккея Беларуси и Латвии подпишут 15 февраля в Риге договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года, сообщили БЕЛТА в
Документом будут предусмотрены распределение обязанностей между федерациями по подготовке чемпионата, маркетинговая стратегия, назван бюджет турнира.
Для представителей СМИ состоится
Беларусь и Латвия получили право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году на конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне в мае 2017 года. По итогам голосования на конгрессе ИИХФ за совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов.
Две соседние страны ранее уже становились хозяевами мирового форума. В Латвии чемпионат впервые проводился в 2006 году. Беларусь организовала мировой форум в 2014 году. Финал и полуфинальные матчи чемпионата мира 2021 года пройдут в Минске.