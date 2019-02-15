Беларусь и Латвия подписали договор о проведении ЧМ-2021 по хоккею

Подписи под документом поставили председатель ФХБ Геннадий Савилов и президент ФХЛ Айгарс Калвитис. Договор предусматривает бюджет турнира, распределение обязанностей между федерациями по подготовке чемпионата, маркетинговую стратегию.

Беларусь и Латвия получили право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне в мае 2017 года. По итогам голосования за совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов.