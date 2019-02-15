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14:29 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь и Латвия подписали договор о проведении ЧМ-2021 по хоккею

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали сегодня в Риге договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подписи под документом поставили председатель ФХБ Геннадий Савилов и президент ФХЛ Айгарс Калвитис. Договор предусматривает бюджет турнира, распределение обязанностей между федерациями по подготовке чемпионата, маркетинговую стратегию.

Беларусь и Латвия получили право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне в мае 2017 года. По итогам голосования за совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов.

Две соседние страны ранее уже становились хозяевами мирового форума. В Латвии чемпионат впервые проводился в 2006 году. Беларусь организовала ЧМ в 2014 году. Финал и полуфинальные матчи чемпионата мира 2021 года пройдут в Минске.

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