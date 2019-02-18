Канадец из «Барыса» Даррен Диц оформил казахстанское гражданство и сможет сыграть на ЧМ-2019 в Астане

Источник: РИА "Новости"

«Защитник ХК “Барыс” Даррен Диц оформил казахстанское гражданство. Таким образом, он сможет выступить за сборную Казахстана на чемпионате мира, который пройдет с 30 апреля по 5 мая 2019 года в Астане», — говорится в сообщении.

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За «Барыс» Диц выступает с прошлого сезона, где в 44-х матчах набрал 19 очков (7 шайб + 12 передач) с показателем полезности «-1». В этом сезоне канадский защитник сыграл за «Барыс» 59 матчей, в который уже набрал 52 очка (15+37) с показателем полезности «+30».

Диц лидирует в списках КХЛ «Бомбардиры-защитники» и «Снайперы-защитники», а также является лучшим ассистентом-защитником КХЛ. В списке победных шайб делит второе место с экс-игроком «Барыса» Найджелом Доусом, ныне выступающим за екатеринбургский «Автомобилист». У обоих по восемь победных шайб.