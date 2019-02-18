Канадец из «Барыса» Даррен Диц оформил казахстанское гражданство и сможет сыграть на ЧМ-2019 в Астане
Канадский защитник «Барыса» Даррен Диц оформил казахстанское гражданство, сообщается на официальном сайте астанчан.
Канадский защитник «Барыса» Даррен Диц оформил казахстанское гражданство, сообщается на официальном сайте астанчан.
«Защитник ХК “Барыс” Даррен Диц оформил казахстанское гражданство. Таким образом, он сможет выступить за сборную Казахстана на чемпионате мира, который пройдет с 30 апреля по 5 мая 2019 года в Астане», — говорится в сообщении.
За «Барыс» Диц выступает с прошлого сезона, где в 44-х матчах набрал 19 очков (7 шайб + 12 передач) с показателем полезности «-1». В этом сезоне канадский защитник сыграл за «Барыс» 59 матчей, в который уже набрал 52 очка (15+37) с показателем полезности «+30».
Диц лидирует в списках КХЛ «Бомбардиры-защитники» и «Снайперы-защитники», а также является лучшим
Стоит отметить, что контракт Дица с «Барысом» действует до 30 апреля 2020 года.