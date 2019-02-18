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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Сам изъявил желание играть за Казахстан». Стали известны подробности получения гражданства Дарреном Дицем

В Казахстанской федерации хоккея с шайбой (КФХ) прокомментировали получение игроком «Барыса» Дарреном Дицем отечественного гражданства. Ситуацию корреспонденту Vesti.kz разъяснил ответственный секретарь КФХ Глеб Каратаев.

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Канадец из «Барыса» Даррен Диц оформил казахстанское гражданство и сможет сыграть на ЧМ-2019 в Астане.

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25-летний защитник «Барыса» играет в Астане второй сезон и является лучшим бомбардиром (52 очка) столичного клуба в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Даррен Диц сам изъявил желание играть за сборную Казахстана. Впервые это было, по-моему, в ноябре 2017 года, в его первый сезон. Еще раз он подтвердил повторно свое решение позднее, по ходу сезона… Летом он сам привез все документы. Насколько я знаю, он сам ходил подавал все документы в ЦОН и так далее. Все процедуры он прошел сам. Недели две-три назад он сказал, что получил казахстанское гражданство и намерен выступать за сборную команду Казахстана», — рассказал Глеб Каратаев.

Напомним, чемпионат мира в первом дивизионе группы «А» пройдет в этом году в Астане с 30 апреля по 5 мая. В состязании примут участие шесть национальных команд — лучшие две получат право выступать в элитном дивизионе в следующем году.

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