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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

Поможет ли Найджел Доус сборной Казахстана на ЧМ-2019 в Астане?

Бывший лидер «Барыса» сейчас выступает за «Автомобилист».

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Источник: РИА "Новости"

Экс-капитан «Барыса» Найджел Доус практически выиграл вместе с «Автомобилистом» Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и уже точно сыграет с екатеринбургской командой в Кубке Гагарина. В Казахстанской федерации хоккея с шайбой (КФХ) рассказали, что ждут приезда одного из лучших бомбардиров КХЛ на домашний чемпионат мира в Астане в составе отечественной национальной сборной.

За комментарием корреспондент Vesti.kz обратился к ответственному секретарю КФХ Глебу Каратаеву. По словам спортивного функционера, он уверен в участии в мировом турнире пяти бывших легионеров из «Барыса» — голкипера Хенрика Карлссона, защитников Кевина Даллмэна с Дарреном Дицем и нападающих — Брэндона Боченски и Дастина Бойда.

— Все ли пять игроков из «Барыса» будут выступать на чемпионате? Я отвечу, что «Да», — рассказал Каратаев и разъяснил ситуацию с приглашением в сборную Найджела Доуса с Мартеном Сен-Пьером. — Что касается хоккеистов, выступающих в других клубах, то мы, естественно, их планируем, и они дали свое предварительное согласие. Мы постоянно с ними на связи. Все будет зависеть от их выступления в плей-офф, усталости и возможностей. Но мы их ждем в команде и всех приглашаем.

Ранее стало известно о получении защитником «Барыса» Дарреном Дицем казахстанского гражданства. 25-летний игрок сам стал инициатором получения отечественного паспорта.

Напомним, чемпионат мира в первом дивизионе группы «А» пройдет в этом году в Астане с 30 апреля по 5 мая. В состязании примут участие команды Казахстана, Беларуси, Кореи, Венгрии, Словении и Литвы — две лучшие сборные по итогам однокругового турнира получат право выступать в элитном дивизионе в следующем году.

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Поможет ли Найджел Доус сборной Казахстана на ЧМ-2019 в Астане?
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