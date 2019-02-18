Поможет ли Найджел Доус сборной Казахстана на ЧМ-2019 в Астане?
Бывший лидер «Барыса» сейчас выступает за «Автомобилист».
Бывший лидер «Барыса» сейчас выступает за «Автомобилист».
За комментарием корреспондент Vesti.kz обратился к ответственному секретарю КФХ Глебу Каратаеву. По словам спортивного функционера, он уверен в участии в мировом турнире пяти бывших легионеров из «Барыса» — голкипера Хенрика Карлссона, защитников Кевина Даллмэна с Дарреном Дицем и нападающих — Брэндона Боченски и Дастина Бойда.
— Все ли пять игроков из «Барыса» будут выступать на чемпионате? Я отвечу, что «Да», — рассказал Каратаев и разъяснил ситуацию с приглашением в сборную Найджела Доуса с Мартеном
Ранее стало известно о получении защитником «Барыса» Дарреном Дицем казахстанского гражданства. 25-летний игрок сам стал инициатором получения отечественного паспорта.
Напомним, чемпионат мира в первом дивизионе группы «А» пройдет в этом году в Астане с 30 апреля по 5 мая. В состязании примут участие команды Казахстана, Беларуси, Кореи, Венгрии, Словении и Литвы — две лучшие сборные по итогам однокругового турнира получат право выступать в элитном дивизионе в следующем году.