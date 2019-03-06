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16:15 (мск), источник: БЕЛТА

Защитник Ник Бэйлен будет готовиться в хоккейной сборной Беларуси к ЧМ в Астане

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен высказал готовность выступить в сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира в дивизионе I. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФХБ.

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Источник: Reuters

Имеющий право выступать за национальную команду игрок, в разговоре с главным тренером Андреем Сидоренко высказал готовность помочь команде на ближайшем мировом форуме. Хоккеист должен прибыть в расположение сборной 11 апреля.

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Ник Бэйлен получили право выступать за сборную Беларуси после двух сезонов в минском «Динамо» (2014/15 и 2015/16). По ходу третьего сезона он покинул стан «зубров», перебравшись в шведский «Векше». С чемпионата КХЛ-2017/18 защитник выступает в челябинском «Тракторе».

В сборной Беларуси Ник Бэйлен участвовал в одном турнире под эгидой IIIHF — финал олимпийской квалификации, который прошел в сентябре 2016-го в Минске. В прошедшем турнире защитник отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Кроме того, в активе Бэйлена пять поединков «Еврочелленджа», в которых он заработал 4 (1+3) бомбардирских очка.

Чемпионат мира в дивизионе 1 (группа А) пройдет с 29 апреля по 5 мая в Астане. Борьбу за две путевки выхода в мировую элиту поведут сборные Казахстана, Беларуси, Словении, Республики Корея, Венгрии и Литвы.

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