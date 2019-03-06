Защитник Ник Бэйлен будет готовиться в хоккейной сборной Беларуси к ЧМ в Астане

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Имеющий право выступать за национальную команду игрок, в разговоре с главным тренером Андреем Сидоренко высказал готовность помочь команде на ближайшем мировом форуме. Хоккеист должен прибыть в расположение сборной 11 апреля.

Ник Бэйлен получили право выступать за сборную Беларуси после двух сезонов в минском «Динамо» (2014/15 и 2015/16). По ходу третьего сезона он покинул стан «зубров», перебравшись в шведский «Векше». С чемпионата КХЛ-2017/18 защитник выступает в челябинском «Тракторе».

В сборной Беларуси Ник Бэйлен участвовал в одном турнире под эгидой IIIHF — финал олимпийской квалификации, который прошел в сентябре 2016-го в Минске. В прошедшем турнире защитник отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Кроме того, в активе Бэйлена пять поединков «Еврочелленджа», в которых он заработал 4 (1+3) бомбардирских очка.