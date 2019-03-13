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09:26 (мск), источник: ТАСС

Совет Международной федерации хоккея предложил проводить ЧМ на коротких площадках

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рекомендовал конгрессу организации рассмотреть и принять предложение о проведении международных соревнований на площадках североамериканского размера начиная с сезона-2021/22. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

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Заседание совета проходит с 11 по 13 марта в финском Тампере. Одним из главных вопросов на нем стало обсуждение об изменении размеров площадок, на которых должны проводиться турниры под эгидой IIHF: чемпионаты мира и олимпийские турниры. Ранее Фазель в интервью канадскому каналу Sportsnet сообщил, что IIHF склоняется к проведению хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине и чемпионата мира того же года на площадках размера, который используется в США и Канаде (60×26 м). В настоящий момент соревнования IIHF проходят на ледовых площадках размером 60×30 м.

«Мы решили предложить конгрессу IIHF обсудить, чтобы такое правило начало действовать с Олимпийских игр 2022 года и с чемпионата мира того же года. Было много дискуссий по этому поводу, я знаю, что Континентальная хоккейная лига обсуждает вопрос, стоит ли проводить на маленьких площадках соревнования», — сказал Фазель.

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В 2022 году чемпионат мира примет Финляндия, в 2023 году — Россия, в 2024 году — Чехия, в 2025 году — Швеция. «Все чемпионаты мира в высших дивизионах среди взрослых, молодежных, юниорских и женских команд, а также олимпийские турниры будут проводиться на маленьких площадках. По другим дивизионам будем обсуждать, там многое зависит от инфраструктуры, так как мы понимаем, что не так просто поменять размеры, так как это стоит денег. Но все новые площадки будут возводиться согласно размеру 60×26 м», — отметил Фазель.

По словам главы IIHF, против решения по рекомендации конгрессу о переходе на площадки североамериканского размера никто не высказался. «На прошлой неделе в Цюрихе у нас было совещание комитета по координации и проведению соревнований, и все его члены высказались в пользу этих изменений. Все понимают, что теперь это будет другая игра, и все смотрят матчи Национальной хоккейной лиги, где видно, как проявляются мастерство и скорость игроков», — подчеркнул президент организации.

«Всегда найдутся те, которым это не понравится, но когда я разговаривал с российскими игроками, выступавшими в НХЛ, такими как Игорь Ларионов, они сказали мне, что нужно проводить матчи на таких площадках. Конечно, с этим не согласится более старшее поколение, которое предпочитало играть на просторных площадках», — добавил он.

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