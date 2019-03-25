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14:56 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Калюжный: Состав у Казахстана очень сильный. Они — безусловный фаворит

Бывший форвард сборной Беларуси Алексей Калюжный поделился мнением о сопернике национальной команды за путевку в элиту.

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Источник: Reuters

«Когда мы выходили на первой Олимпиаде против канадцев, против Гретцки. Но было не страшно. Страх уходит после первого же вбрасывания. Когда ты начинаешь бегать, а не анализировать.

Но тут есть определенные вопросы. Сборная Казахстана будет во многом состоять из натурализованных игроков других стран. Состав у них очень сильный. Они — безусловный фаворит. Но у меня есть определенная уверенность, что наша команда может бороться за путевку в элиту. Конечно, надо будет проделать огромную работу и быть готовым к неожиданным моментам. У нас в сборной есть позиции, что сейчас сложно предугадать, кто эти позиции закроет. Но если будет действительно коллектив единомышленников, то, думаю, что мы свои проблемные моменты можем закрыть именно командным духом, командной игрой", — сказал Калюжный в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5».

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