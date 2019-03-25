Калюжный: Состав у Казахстана очень сильный. Они — безусловный фаворит

Но тут есть определенные вопросы. Сборная Казахстана будет во многом состоять из натурализованных игроков других стран. Состав у них очень сильный. Они — безусловный фаворит. Но у меня есть определенная уверенность, что наша команда может бороться за путевку в элиту. Конечно, надо будет проделать огромную работу и быть готовым к неожиданным моментам. У нас в сборной есть позиции, что сейчас сложно предугадать, кто эти позиции закроет. Но если будет действительно коллектив единомышленников, то, думаю, что мы свои проблемные моменты можем закрыть именно командным духом, командной игрой", — сказал Калюжный в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5».