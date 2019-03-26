Без Ковальчука и Панарина? Какой будет сборная России на ЧМ
Кто нужен из КХЛ и кого ждать из НХЛ.
Кто нужен из КХЛ и кого ждать из НХЛ.
Через полтора месяца стартует чемпионат мира по хоккею в Братиславе, и сейчас, пока в
Кого должны позвать: Андрей Локтионов, Александр Елесин (оба — «Локомотив»), Виктор Антипин («Металлург»).
Андрей Локтионов провалил
Кого вряд ли позовут: Рушан Рафиков («Локомотив»), Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Никита Трямкин, Анатолий Голышев, Алексей Василевский (все — «Автомобилист»).
Рафиков давно играет за олимпийскую сборную, пробовался и на Евротуре, но для чемпионата мира Рушан ещё несколько сыроват. Среди игроков обороны у Воробьёва наверняка найдутся другие кандидаты на поездку в Братиславу. То же самое касается и защитников «Автомобилиста», Никиты Трямкина и Алексея Василевского. Совсем не убедил в играх за сборную Анатолий Голышев, а связка
Кого должны позвать: Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Иван Телегин (все — ЦСКА), Никита Гусев, Владислав Гавриков, Василий Токранов, Сергей Плотников, Игорь Шестёркин (все — СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).
Весь костяк сборной России из КХЛ, разумеется, сосредоточен в СКА и ЦСКА, которые в очередной раз сыграют в финале Западной конференции. Трудно представить сборную России без соавторов «золотого» гола на Олимпиаде-2018 Кирилла Капризова и Никиты Гусева, а также без проводящего бомбический сезон Михаила Григоренко. Точно будут в Братиславе Никита Нестеров и Владислав Гавриков, а две из трёх вратарские позиции будут отданы Илье Сорокину и Игорю Шестёркину.
Эти парни не раз показывали, что умеют не только обороняться и разрушать, но и прилично атаковать и зарабатывать на себе важные удаления. Кадейкин и вовсе становится главным открытием сезона, после перехода в «Салават Юлаев» он вышел на невероятный уровень по умению сыграть с лидерами соперников и уже заслужил поездку на свой дебютный чемпионат мира.
Кого вряд ли позовут: Максим Шалунов, Сергей Андронов (оба — ЦСКА), Илья Каблуков, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Владимир Жарков, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Илья Михеев, Сергей Шумаков, Игорь Бобков (все — «Авангард»).
Хочется верить, что в сборной России уходят от двух звеньев чекеров, да и вообще усовершенствуют эту позицию универсалами, а не чистыми разрушителями. Поэтому на ЧМ-2019 не должно найтись место Сергею Андронову и Илье Каблукову, которые на двоих в нынешнем
Максим Шалунов слабо справился с ролью первого центра сборной на Евротуре (у Локтионова получалось куда лучше), да и в ЦСКА с сочетанием Капризов — Григоренко гораздо лучше получается у Линдена Вея. Антон Бурдасов не устроил тренерский штаб на Шведских играх, к тому же форвард уфимцев потерялся во второй половине сезона, а сейчас вообще травмирован. А вот Илья Михеев наверняка заинтересовал бы Воробьёва, но «ястреб» выбыл по меньшей мере на месяц и к чемпионату мира может оказаться не в лучшей форме. Рисковать главный тренер сборной России не будет.
Сергей Шумаков хоть и «зажигает» в
Кого должны позвать: Артемий Панарин, Сергей Бобровский (оба — «Коламбус»), Евгений Дадонов («Флорида»), Артём Анисимов («Чикаго»), Иван Проворов («Филадельфия»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»).
«Коламбус», «Флорида», «Чикаго» и «Филадельфия» продолжают борьбу за попадание в
Всем перечисленным хоккеистам в таком случае наверняка придёт вызов в сборную России, вот только далеко не все рискнут сыграть в Братиславе без новых клубных контрактов. На следующий сезон соглашение есть только у Евгения Дадонова, и он всегда с удовольствием приезжает в расположение национальной команды. А вот Панарин и Бобровский сейчас, кажется, больше озабочены местом продолжения своей карьеры, и в таком состоянии им может быть не до сборной России.
Кого вряд ли позовут: Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Павел Бучневич, Владислав Наместников (оба — «Рейнджерс»).
Бучневич провалился в Копенгагене год назад, да и прогресса в «Рейнджерс» не видно, а Наместников ещё слишком сырой для сборной России.
Таковы кандидаты на поездку в Братиславу, но до окончательного решения Илье Петровичу Воробьёву ещё далеко, да и не до этого ему сейчас. Необходимо отметить, что в этот раз мировой форум начнётся 10 мая, и к этому моменту в НХЛ уже могут завершиться целых два раунда
Лев Лукин