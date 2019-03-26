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15:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Без Ковальчука и Панарина? Какой будет сборная России на ЧМ

Кто нужен из КХЛ и кого ждать из НХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Через полтора месяца стартует чемпионат мира по хоккею в Братиславе, и сейчас, пока в плей-офф Кубка Гагарина наступил небольшой перерыв, самое время прикинуть, кого на главный турнир года позовёт Илья Воробьёв. Мы разбили потенциальных кандидатов на три группы (хоккеисты, закончившие сезон в КХЛ; игроки продолжающие биться за Кубок Гагарина; энхаэловцы) и предположили, кем тренерский штаб национальной сборной обязательно заинтересуется, а кого на чемпионате мира ждать не стоит.

Игроки, завершившие сезон в КХЛ

Кого должны позвать: Андрей Локтионов, Александр Елесин (оба — «Локомотив»), Виктор Антипин («Металлург»).

Андрей Локтионов провалил плей-офф, но в регулярке и играх за сборную на этапах Евротура зарекомендовал себя с лучшей стороны. Именно он был связующим центрфорвардом для сочетания из ЦСКА Кирилл Капризов — Михаил Григоренко, между этими нападающими сложилась отличная «химия». Ещё один железный кандидат на поездку в Братиславу из «Локомотива» — Александр Елесин. Жёсткий, силовой исполнительный защитник, умеющий подключиться в атаку и скинуть перчатки в нужный момент. В паре с Елесиным на Евротуре часто выходил Виктор Антипин, играл надёжно и просто — другого от оборонца «Металлурга» и не требовалось. Оба оставили приятное впечатление в форме национальной команды и заслужили поездку на ЧМ-2019.

Кого вряд ли позовут: Рушан Рафиков («Локомотив»), Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Никита Трямкин, Анатолий Голышев, Алексей Василевский (все — «Автомобилист»).

Рафиков давно играет за олимпийскую сборную, пробовался и на Евротуре, но для чемпионата мира Рушан ещё несколько сыроват. Среди игроков обороны у Воробьёва наверняка найдутся другие кандидаты на поездку в Братиславу. То же самое касается и защитников «Автомобилиста», Никиты Трямкина и Алексея Василевского. Совсем не убедил в играх за сборную Анатолий Голышев, а связка Кагарлицкий-Шипачёв и вовсе расстроила как на Шведских играх (на двоих одно очко в трёх матчах), так и в плей-офф КХЛ.

Игроки, продолжающие выступать в плей-офф КХЛ

Кого должны позвать: Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Иван Телегин (все — ЦСКА), Никита Гусев, Владислав Гавриков, Василий Токранов, Сергей Плотников, Игорь Шестёркин (все — СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Весь костяк сборной России из КХЛ, разумеется, сосредоточен в СКА и ЦСКА, которые в очередной раз сыграют в финале Западной конференции. Трудно представить сборную России без соавторов «золотого» гола на Олимпиаде-2018 Кирилла Капризова и Никиты Гусева, а также без проводящего бомбический сезон Михаила Григоренко. Точно будут в Братиславе Никита Нестеров и Владислав Гавриков, а две из трёх вратарские позиции будут отданы Илье Сорокину и Игорю Шестёркину.

Никак не обойтись нынешней сборной России без сдерживающего звена, в котором могут сыграть Иван Телегин, Сергей Плотников и Александр Кадейкин.

Эти парни не раз показывали, что умеют не только обороняться и разрушать, но и прилично атаковать и зарабатывать на себе важные удаления. Кадейкин и вовсе становится главным открытием сезона, после перехода в «Салават Юлаев» он вышел на невероятный уровень по умению сыграть с лидерами соперников и уже заслужил поездку на свой дебютный чемпионат мира.

Кого вряд ли позовут: Максим Шалунов, Сергей Андронов (оба — ЦСКА), Илья Каблуков, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Владимир Жарков, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Илья Михеев, Сергей Шумаков, Игорь Бобков (все — «Авангард»).

Хочется верить, что в сборной России уходят от двух звеньев чекеров, да и вообще усовершенствуют эту позицию универсалами, а не чистыми разрушителями. Поэтому на ЧМ-2019 не должно найтись место Сергею Андронову и Илье Каблукову, которые на двоих в нынешнем плей-офф не набрали ни одного очка. У Андронова вообще один гол в последних 33 матчах, и тот в ворота «Слована». А вот на Владимира Жаркова в национальной команде посмотреть было бы интересно — в «Салавате» они хорошо дополняют друг друга с Кадейкиным. Жарков заслужил шанс хотя бы на этапе Евротура.

Максим Шалунов слабо справился с ролью первого центра сборной на Евротуре (у Локтионова получалось куда лучше), да и в ЦСКА с сочетанием Капризов — Григоренко гораздо лучше получается у Линдена Вея. Антон Бурдасов не устроил тренерский штаб на Шведских играх, к тому же форвард уфимцев потерялся во второй половине сезона, а сейчас вообще травмирован. А вот Илья Михеев наверняка заинтересовал бы Воробьёва, но «ястреб» выбыл по меньшей мере на месяц и к чемпионату мира может оказаться не в лучшей форме. Рисковать главный тренер сборной России не будет.

Сергей Шумаков хоть и «зажигает» в плей-офф, но вряд ли вписывается в концепцию сборной, да и на Шведских играх ничем себя не проявил. Игорь Бобков поедет в Братиславу только в случае отказа всех российских вратарей из НХЛ, да и в этом случае останется за спинами Сорокина и Шестёркина.

Россияне из НХЛ

Кого должны позвать: Артемий Панарин, Сергей Бобровский (оба — «Коламбус»), Евгений Дадонов («Флорида»), Артём Анисимов («Чикаго»), Иван Проворов («Филадельфия»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»).

«Коламбус», «Флорида», «Чикаго» и «Филадельфия» продолжают борьбу за попадание в плей-офф, но есть высокая вероятность, что россияне из этих команд будут свободны к началу чемпионата мира. Турнир стартует 10 мая, к этому моменту в Кубке Стэнли останутся только сильнейшие клубы, и вряд ли к их числу относится «Коламбус» или «Флорида».

Всем перечисленным хоккеистам в таком случае наверняка придёт вызов в сборную России, вот только далеко не все рискнут сыграть в Братиславе без новых клубных контрактов. На следующий сезон соглашение есть только у Евгения Дадонова, и он всегда с удовольствием приезжает в расположение национальной команды. А вот Панарин и Бобровский сейчас, кажется, больше озабочены местом продолжения своей карьеры, и в таком состоянии им может быть не до сборной России.

Кого вряд ли позовут: Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Павел Бучневич, Владислав Наместников (оба — «Рейнджерс»).

Илья Ковальчук проводит отвратительный сезон в «Кингз», вряд ли он поможет сборной в своём нынешнем состоянии, да и в сборной не сильно заинтересованы в его услугах.

Бучневич провалился в Копенгагене год назад, да и прогресса в «Рейнджерс» не видно, а Наместников ещё слишком сырой для сборной России. Из-за океана Воробьёв будет брать в Братиславу только тех игроков, кто в проверке не нуждается.

Таковы кандидаты на поездку в Братиславу, но до окончательного решения Илье Петровичу Воробьёву ещё далеко, да и не до этого ему сейчас. Необходимо отметить, что в этот раз мировой форум начнётся 10 мая, и к этому моменту в НХЛ уже могут завершиться целых два раунда плей-офф. Так что потенциально сборная России может рассчитывать на всех своих основных звёзд: Александра Радулова, Евгения Малкина, Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Владимира Тарасенко. Да даже Никиту Кучерова не стоит сбрасывать со счетов, в плей-офф НХЛ возможно всё.

Лев Лукин

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