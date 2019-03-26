Федерация хоккея Канады назвала список менеджеров сборной на ЧМ-2019
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Федерация хоккея Канады объявила состав менеджеров сборной на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Словакии
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Федерация хоккея Канады объявила состав менеджеров сборной на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Словакии
Трио менеджеров команды составят генеральный менеджер клуба НХЛ «Баффало» Джейсон Боттерилл,
«Мы знаем, что Джейсон, Рон и Рон с гордостью будут представлять нашу страну. Мы поставили цель завоевать золото чемпионата мира», — сказал исполнительный директор федерации Том Ренни.