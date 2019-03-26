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20:15 (мск), источник: Р-Спорт

Федерация хоккея Канады назвала список менеджеров сборной на ЧМ-2019

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Федерация хоккея Канады объявила состав менеджеров сборной на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Словакии 10—26 мая, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Р-Спорт

Трио менеджеров команды составят генеральный менеджер клуба НХЛ «Баффало» Джейсон Боттерилл, экс-генеральный менеджер «Каролины» Рон Фрэнсис и бывший генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл.

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«Мы знаем, что Джейсон, Рон и Рон с гордостью будут представлять нашу страну. Мы поставили цель завоевать золото чемпионата мира», — сказал исполнительный директор федерации Том Ренни.

Сборная Канады на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании. Матчи группы А пройдут в Кошице.
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