Федерация хоккея Канады назвала список менеджеров сборной на ЧМ-2019

СМИ: Знарок может вновь стать главным тренером сборной России после ЧМ-2019

«Мы знаем, что Джейсон, Рон и Рон с гордостью будут представлять нашу страну. Мы поставили цель завоевать золото чемпионата мира», — сказал исполнительный директор федерации Том Ренни.