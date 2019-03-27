Лучший снайпер в истории сборной Казахстана пропустит домашний ЧМ по хоккею
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко пропустит домашний чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко пропустит домашний чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Причиной стала травма, полученная 32-летним форвардом в составе «Барыса» в Кубке Гагарина. Отмечается, что на лед Старченко вернется к старту предсезонной подготовки «Барыса».
Старченко является лучшим снайпером в истории сборной Казахстана. На счету форварда 29 шайб и 16 ассистов в 57 матчах за национальную команду. На три шайбы меньше у Максима Комиссарова (26+14).
Чемпионат мира пройдет в столице Казахстана с 29 апреля по 5 мая. Участниками первенства станут, помимо хозяев льда, сборные Беларуси и Южной Кореи, выбывшие из элиты в этом году, а также сборные Венгрии, Словении и Литвы.
Сборная Казахстана будет участвовать в розыгрыше первого дивизиона третий год подряд: с 2017 года, выбыв из элиты мирового хоккея, Казахстан пытался получить право на проведение мирового первенства на своем льду. Однако в 2017 году это право получила столица Украины — Киев, а в 2018 году Астана проиграла Будапешту. На обоих турнирах казахстанская команда занимала третье место, останавливаясь в шаге от одной из двух путевок в элиту.