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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший снайпер в истории сборной Казахстана пропустит домашний ЧМ по хоккею

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко пропустит домашний чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «Барыса».

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Причиной стала травма, полученная 32-летним форвардом в составе «Барыса» в Кубке Гагарина. Отмечается, что на лед Старченко вернется к старту предсезонной подготовки «Барыса».

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Старченко является лучшим снайпером в истории сборной Казахстана. На счету форварда 29 шайб и 16 ассистов в 57 матчах за национальную команду. На три шайбы меньше у Максима Комиссарова (26+14).

Чемпионат мира пройдет в столице Казахстана с 29 апреля по 5 мая. Участниками первенства станут, помимо хозяев льда, сборные Беларуси и Южной Кореи, выбывшие из элиты в этом году, а также сборные Венгрии, Словении и Литвы.

Сборная Казахстана будет участвовать в розыгрыше первого дивизиона третий год подряд: с 2017 года, выбыв из элиты мирового хоккея, Казахстан пытался получить право на проведение мирового первенства на своем льду. Однако в 2017 году это право получила столица Украины — Киев, а в 2018 году Астана проиграла Будапешту. На обоих турнирах казахстанская команда занимала третье место, останавливаясь в шаге от одной из двух путевок в элиту.

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