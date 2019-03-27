Лучший снайпер в истории сборной Казахстана пропустит домашний ЧМ по хоккею

Причиной стала травма, полученная 32-летним форвардом в составе «Барыса» в Кубке Гагарина. Отмечается, что на лед Старченко вернется к старту предсезонной подготовки «Барыса».

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Старченко является лучшим снайпером в истории сборной Казахстана. На счету форварда 29 шайб и 16 ассистов в 57 матчах за национальную команду. На три шайбы меньше у Максима Комиссарова (26+14).

Чемпионат мира пройдет в столице Казахстана с 29 апреля по 5 мая. Участниками первенства станут, помимо хозяев льда, сборные Беларуси и Южной Кореи, выбывшие из элиты в этом году, а также сборные Венгрии, Словении и Литвы.