Сборная Казахстана по хоккею проведет два выставочных матчах перед стартом на ЧМ-2019

Источник: iihf.com

Мировой турнир на «Барыс-Арене» стартует 29 апреля, а выставочные игры пройдут на пару дней раньше.

«25 и 26 апреля на «Барыс-Арене» пройдут выставочные матчи сборной Казахстана. Соперниками станут команды Беларуси и Южной Кореи. Казахстанская федерация хоккея и оргкомитет чемпионата мира приглашают всех болельщиков посетить матчи наших хоккеистов перед стартом на мировом турнире.

Болельщики, которые уже приобрели билеты на игры мирового турнира, смогут их предъявить и воспользоваться приоритетом — им будут предоставлены лучшие места на трибунах. Вход на выставочные игры — бесплатный, — рассказал Глеб Каратаев.