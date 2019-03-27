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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею проведет два выставочных матчах перед стартом на ЧМ-2019

Сборная Казахстана по хоккею перед домашним чемпионатом мира в первом дивизионе группы «А» проведет два выставочных матча. Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал ответственный секретарь КФХ Глеб Каратаев.

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Источник: iihf.com

Мировой турнир на «Барыс-Арене» стартует 29 апреля, а выставочные игры пройдут на пару дней раньше.

«25 и 26 апреля на «Барыс-Арене» пройдут выставочные матчи сборной Казахстана. Соперниками станут команды Беларуси и Южной Кореи. Казахстанская федерация хоккея и оргкомитет чемпионата мира приглашают всех болельщиков посетить матчи наших хоккеистов перед стартом на мировом турнире.

Болельщики, которые уже приобрели билеты на игры мирового турнира, смогут их предъявить и воспользоваться приоритетом — им будут предоставлены лучшие места на трибунах. Вход на выставочные игры — бесплатный, — рассказал Глеб Каратаев.

Напомним, что соперниками хоккеистов Казахстана станут пять национальных команд — сборные Беларуси, Кореи, Венгрии, Словении и Литвы. Путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды. В первом туре 29 апреля подопечные Андрея Скабелки сыграют со словенскими хоккеистами.

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