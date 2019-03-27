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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеистам клубов КХЛ Доусу и Сен-Пьеру отправлены вызовы в сборную Казахстана

1 апреля начнется тренировочный сбор национальной сборной Казахстана по хоккею перед домашним чемпионатом мира в первом дивизионе группы «А». Подробности формирования состава корреспонденту Vesti.kz рассказал ответственный секретарь КФХ Глеб Каратаев.

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Источник: iihf.com

Турнир в Нур-Султане начнется 29 апреля. Подопечные Андрея Скабелки в этот день сыграют с командой Словении.

— Тренерский штаб предоставил расширенный список игроков, по которому мы делаем в настоящее время вызовы, — отметил Каратаев. — В национальную команду помимо «Барыса» рассматриваем хоккеистов из «Торпедо», «Алматы, «Иртыша», «Сарыарки», «Бейбарыса»… Последние два клуба продолжают выступление в плей-офф своих лиг. Поздравляем их с этим! Есть потенциальные игроки и в российских клубах — приглашены все кандидаты, которые имеют право выступать за нашу сборную.

Предварительные сборы начинаются с 1 апреля. Практически все игроки дали свое предварительное согласие. Они желают участвовать в турнире, ведь это домашний чемпионат мира. Впервые проводится в Казахстане. Это честь для них. После предварительных сборов тренерский штаб определится с оптимальным расширенным составом национальной команды, которая сможет достойно выступить на чемпионате мира и занять призовое место.

— Приедут ли Найджел Доус, который с «Автомобилистом» выбыл из Кубка Гагарина, и Мартен Сен-Пьер? Кто еще в клубах КХЛ вызван в сборную?

— Двум этим игрокам вызовы сделаны. Что касается остальных хоккеистов, то в настоящее время мы их не рассматриваем в качестве кандидатов — в свое время они отказались от казахстанского гражданства и в этом чемпионате мира принять участие не смогут. Иначе они будут считаться легионерами в КХЛ.

Приглашаем всех болельщиков и неравнодушных к хоккею поболеть на нашу сборную на мировом турнире, который пройдет на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая.

Добавим, что соперниками хоккеистов Казахстана на чемпионате мира в Нур-Султане станут пять национальных команд — Беларуси, Кореи, Венгрии, Словении и Литвы. Путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды.

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