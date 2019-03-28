Стало известно расписание матчей казахстанской «молодежки» на чемпионате мира по хоккею
Обнародовано расписание матчей молодежной сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира-2020, сообщает «Шайба.kz».
Обнародовано расписание матчей молодежной сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира-2020, сообщает «Шайба.kz».
Турнир пройдет в Чехии c 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Встречи группы А состоятся в городе Тршинец.
На групповой стадии молодежная сборная Казахстана сыграет со Швейцарией, Словакией, Финляндией и Швецией.
Расписание матчей по времени Нур-Султана:
26 декабря, в 20:00. Швейцария — Казахстан
27 декабря, в 20:00. Словакия — Казахстан
29 декабря, в 20:00. Казахстан — Финляндия
30 декабря, в 20:00. Казахстан — Швеция.
Напомним, в январе этого года в Ванкувере молодежная сборная Казахстана сумела сохранить прописку в элитном дивизионе.