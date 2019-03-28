Стало известно расписание матчей казахстанской «молодежки» на чемпионате мира по хоккею

Турнир пройдет в Чехии c 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Встречи группы А состоятся в городе Тршинец.

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На групповой стадии молодежная сборная Казахстана сыграет со Швейцарией, Словакией, Финляндией и Швецией.

Расписание матчей по времени Нур-Султана:

26 декабря, в 20:00. Швейцария — Казахстан

27 декабря, в 20:00. Словакия — Казахстан

29 декабря, в 20:00. Казахстан — Финляндия

30 декабря, в 20:00. Казахстан — Швеция.