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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно расписание матчей казахстанской «молодежки» на чемпионате мира по хоккею

Обнародовано расписание матчей молодежной сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира-2020, сообщает «Шайба.kz».

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Турнир пройдет в Чехии c 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Встречи группы А состоятся в городе Тршинец.

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На групповой стадии молодежная сборная Казахстана сыграет со Швейцарией, Словакией, Финляндией и Швецией.

Расписание матчей по времени Нур-Султана:

26 декабря, в 20:00. Швейцария — Казахстан
27 декабря, в 20:00. Словакия — Казахстан
29 декабря, в 20:00. Казахстан — Финляндия
30 декабря, в 20:00. Казахстан — Швеция.

Напомним, в январе этого года в Ванкувере молодежная сборная Казахстана сумела сохранить прописку в элитном дивизионе.

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