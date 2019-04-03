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13:31 (мск), источник: Vesti.kz

Женская сборная Казахстана взяла хоккеистку из американского клуба на чемпионат мира

Женская сборная Казахстана по хоккею провела учебно-тренировочные сборы в Алматы и отправляется в Пекин на чемпионат мира в группе «B» первого дивизиона, информирует официальный сайт федерации.

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Первенство пройдет с 6 по 12 апреля. Соперниками казахстанской команды станут Китай, Латвия, Нидерланды, Южная Корея и Польша.

Вратари:
Дарья Дмитриева («Торпедо» Усть-Каменогорск)
Арина Щеколова («Айсулу» Алматы).

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Защитники:
Ольга Конышева («Айсулу» Алматы)
Аида Олжабаева («Айсулу» Алматы)
Галия Нургалиева («Томирис» Астана)
Фатима Китайбекова («Томирис» Астана)
Анна Пяткова («Торпедо» Усть-Каменогорск)
Татьяна Шахматова («Торпедо» Усть-Каменогорск)
Алина Иванченко («Айсулу» Алматы)
Светлана Устименко («Айсулу» Алматы).

Нападающие:
Татьяна Королева («Айсулу» Алматы)
Лариса Свиридова («Айсулу» Алматы)
Булбул Картанбаева («Миннесота» США)
Малика Алдабергенова («Айсулу» Алматы)
Дарья Кузьмина («Айсулу» Алматы)
Мадина Турсынова («Айсулу» Алматы)
Дария Молдабай («Томирис» Астана)
Арай Шегебаева («Томирис» Астана)
Пернеш Ашимова («Томирис» Астана)
Анастасия Оразбаева («Томирис» Астана)
Екатерина Куценко («Торпедо» Усть-Каменогорск)
Тахмина Зарипова («Айсулу» Алматы).

Расписание матчей:
6 апреля. Польша — Казахстан
7 апреля. Казахстан — Нидерланды
9 апреля. Латвия — Казахстан
10 апреля. Казахстан — Южная Корея
12 апреля. Казахстан — Китай.

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