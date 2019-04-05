Женская сборная России по хоккею стартовала на чемпионате мира с победы над швейцарками
ТАСС, 5 апреля. Российские хоккеистки в дебютном матче на чемпионате мира обыграли команду Швейцарии со счетом 2:1 Турнир проходит в финском городе Эспоо.
ТАСС, 5 апреля. Российские хоккеистки в дебютном матче на чемпионате мира обыграли команду Швейцарии со счетом 2:1 Турнир проходит в финском городе Эспоо.
В составе российской команды шайбы забросили Анна Тимофеева (20-я минута) и Ольга Сосина (60). У проигравших отличилась Эвелина Разелли (14).
На предварительном этапе россиянки сыграют также со сборными Канады, США и Финляндии в группе А. Все сборные группы А станут участниками четвертьфинальной стадии. Из группы B в нее попадут только три команды.
Следующий матч сборная России проведет в субботу. Соперником российских хоккеисток станет команда Финляндии. Встреча начнется в 16:00 мск.
Женский чемпионат мира проводится с 1990 года. Сборная России трижды становилась бронзовым призером (2001, 2013, 2016). На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось в 2017 году в США, российская команда заняла пятое место.