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17Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
22:19 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по хоккею стартовала на чемпионате мира с победы над швейцарками

ТАСС, 5 апреля. Российские хоккеистки в дебютном матче на чемпионате мира обыграли команду Швейцарии со счетом 2:1 Турнир проходит в финском городе Эспоо.

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В составе российской команды шайбы забросили Анна Тимофеева (20-я минута) и Ольга Сосина (60). У проигравших отличилась Эвелина Разелли (14).

Фоторепортаж
Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею

На предварительном этапе россиянки сыграют также со сборными Канады, США и Финляндии в группе А. Все сборные группы А станут участниками четвертьфинальной стадии. Из группы B в нее попадут только три команды.

Следующий матч сборная России проведет в субботу. Соперником российских хоккеисток станет команда Финляндии. Встреча начнется в 16:00 мск.

Женский чемпионат мира проводится с 1990 года. Сборная России трижды становилась бронзовым призером (2001, 2013, 2016). На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось в 2017 году в США, российская команда заняла пятое место.

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