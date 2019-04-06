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14:07 (мск), источник: Sport24

Бывший армеец, молодой вратарь и железный человек. Кто из русских НХЛовцев уже свободен для сборной?

Первые кандидаты для чемпионата мира.

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В пятницу в Национальной хоккейной лиге определились все участники плей-офф, а значит стали известны и клубы, которые уже в воскресенье отправятся в отпуск. В составах этих команд есть несколько российский хоккеистов — завтра они освободятся для национальной команды. Sport24 подводит итоги клубного сезона для этих игроков и оценивает их шансы на поездку на чемпионат мира — турнир стартует 10 мая в Словакии.

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Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»)

Дадонов — одна из главных североамериканских надежд Ильи Воробьева. Бывший форвард СКА, который летом 2017-го решился на вторую попытку покорения НХЛ, в нынешнем регулярном чемпионате установил личный рекорд результативности, выбив 69 очков — это седьмой результат среди всех наших нападающих в лучшей лиге мира. Настроение Дадонову подпортило второе кряду непопадание «Флориды» в плей-офф, поправить его можно будет на турнире в Словакии. С 2014-го года Евгений — железный игрок сборной России, он точно не откажется от возможности в очередной раз помочь национальной команде.

«Когда Дадонов приехал в Америку в первый раз, он рассчитывал, что ему будет легче. Мы с ним много потом общались — и он не стеснялся признаться в том, что не был готов к трудностям. Евгений настолько одарен, что, видимо, рассчитывал попасть в состав, прилагая минимум усилий. Но он намотал на ус — и теперь мы видим совершенно, совершенно другого игрока», — говорит о Евгении генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон.

Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»)

Для 22-летнего защитника этот чемпионата мира может стать вторым в карьере. Первый опыт получился не самым удачным — в 2017 году в Кельне Иван неплохо смотрелся в играх с аутсайдерами и топовыми европейскими сборными, а вот матчи с североамериканскими командами откровенно провалил, став единственным игроком «Красной машины» с отрицательным показателем полезности. Но за два года многое изменилось — Проворов набрался опыта, а в этой регулярке довел свое среднее игровое время до нереальной отметки в 25 минут. Он — настоящий железный человек, от защитника первой пары клуба НХЛ Илья Воробьев точно не откажется.

Моя задача — становиться лучше с каждым днем, с каждой новой тренировкой. Это именно то, что со мной происходило до этого дня. Я однозначно более сильный игрок, чем был тогда, когда только пришел в лигу. И буду становиться лучше.
Иван Проворов, защитник «Филадельфия Флайерз»

Александр Георгиев, Павел Бучневич, Владислав Наместников («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Если на старте чемпионата каждое появление Георгиева в составе и каждый его удачный матч воспринимался, как событие, то к концу регулярки он стал реальным конкурентом Хенрика Лундквиста — шведский ветеран и сам признает этот факт. Георгиев заслужил вызов в сборную, но вот поедет ли он на чемпионат мира — вопрос. Рискнет ли тренерский штаб отправится с Словакию с тремя молодыми вратарями? Ведь два других места, наверняка, достанутся Шестеркину и Сорокину. Пока более вероятным выглядит вариант, при котором третью вакансию займет опытный кипер — например, Варламов или Худобин. К моменту старта чемпионата мира закончится уже два раунда Кубка Стэнли и кто-то из них к тому моменту точно освободится.

У Бучневича нынешний сезон тоже начинался тяжеловато, но со временем он нашел свою игру и стал приносить «Рейнджерам» серьезную пользу. Так, нападающий не уходил со льда без набранных очков в 9 из 11 последних матчей регулярки. Но перспективы воспитанника череповецкого хоккея в сборной все равно выглядят сомнительно, в первую очередь, из-за неудачного опыта прошлого первенства планеты. Поверит ли Воробьев в Павла еще раз? Кажется, только если его вынудят на это обстоятельства.

Сомневаюсь, что меня вообще вызовут в сборную. В прошлом году меня пригласили, но я провалил чемпионат мира, то играл, то нет. Почему не получилось в Копенгагене? Не хочу говорить об этом, хочу забыть о том чемпионате мира.
Павел Бучневич, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс».

Что касается Наместникова, то он уровню главной команды страны на главном для нее турнире года прямо сейчас соответствует не до конца.

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Егор Яковлев («Нью-Джерси Девилз»)

Первый сезон в НХЛ на протяжении большей его части выглядел для Яковлева, как бесконечное путешествие по маршруту «НХЛ — АХЛ» и обратно. К чести российского защитника он не сломался, а если того требовала ситуация, выходил даже в атаке. В марте Егор играл постоянно, а в какой-то момент его айстайм вырос до 18 минут. У бывшего игрока СКА закончился контракт с «Нью-Джерси», но все идет к тому, что он подпишет с американским клубом новое соглашение. Шансы олимпийского чемпиона сыграть на чемпионате мира тоже высоки.

Илья Любушкин («Аризона Койотис»)

Еще один оборонец, который летом 2018-го решился на переезд за океан. Возвращаться в Россию он не собирался — если бы не получилось в «Аризоне», Любушкин играл бы в АХЛ. В итоге в фарм его так ни разу и не спустили, а в форме «Койотов» Илья провел ровно половину матчей регулярного чемпионата — 41. Илье тоже нужно подписывать новый контракт — клуб должен быть заинтересован в продолжении сотрудничества с ним, так как главный тренер Рик Токкет доволен прогрессом россиянина. На взрослых чемпионатах мира Любушкин до сих пор не играл, но, хотя бы, на сбор «Красной машины» перед турниром в Словакии он приехать заслуживает.

Артем Анисимов («Чикаго Блэкхокс»)

«Индейцы» во второй раз подряд проехали мимо плей-офф, но Анисимов провел сезон на своем привычном уровне. Артем набрал 37 очков — в составе «Чикаго» это для него норма.

Артем прилетал на прошлый чемпионат мира — в Копенгагене центфорвард забил 3 гола, отдал 5 результативных передач, а едва ли не лучшую свою игру выдал в четвертьфинале против Канады. По логике, в ближайшие дни с Артемом должны связаться представители сборной, чтобы пригласить его на первенство планеты в Братиславе и Кошице.

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Николай Голдобин («Ванкувер Кэнакс»)

В последний год контракта новичка Голдобин смог стать полноправным игроком лучшей лиги мира. Никаких ссылок в АХЛ, 63 матча за «Ванкувер» и 27 очков. В списке бомбардиров клуба Николай занял седьмое место — очень неплохой результат. Нет сомнений, что русский форвард подпишет с канадским клубом полноценное соглашение, а вот на чемпионат мира ему ехать пока рановато.

Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз»)

Про кошмарный сезон олимпийского чемпиона сказано и написано столько, что добавить к этому что-то новое просто невозможно. Ковальчук провалил сезон и в своем сегодняшнем состоянии он точно не помощник сборной России. Илье лучше передохнуть и подумать о своем будущем — в составе «Лос-Анджелеса» оно выглядит очень туманно.

Артем Гаев

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