Женская сборная России уступила команде Финляндии во втором матче на ЧМ
ТАСС, 6 апреля. Российские хоккеистки во втором матче на чемпионате мира уступили команде Финляндии со счетом 0:4. Турнир проходит в финском городе Эспоо.
ТАСС, 6 апреля. Российские хоккеистки во втором матче на чемпионате мира уступили команде Финляндии со счетом 0:4. Турнир проходит в финском городе Эспоо.
Шайбы забросили Петра Ниеминен (7-я минута), Санни Хакала (44), Вииви Вайникка (47) и Элиза Холопайнен (48).
На предварительном этапе россиянки сыграют также со сборными Канады и США в группе А. Все сборные группы А станут участниками четвертьфинальной стадии. Из группы B, в которой выступают команды Германии, Швеции, Чехии, Франции и Японии, в ¼ финала попадут только три команды.
В стартовом матче на турнире российская сборная победила швейцарок (2:1). Следующий матч сборная России проведет в понедельник против команды Канады. Встреча начнется в 19:30 мск.
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Чемпионаты мира среди женских команд проводятся с 1990 года. Сборная России трижды становилась бронзовым призером (2001, 2013, 2016). На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось в 2017 году в США, российская команда заняла пятое место.