Женская сборная России уступила команде Финляндии во втором матче на ЧМ

На предварительном этапе россиянки сыграют также со сборными Канады и США в группе А. Все сборные группы А станут участниками четвертьфинальной стадии. Из группы B, в которой выступают команды Германии, Швеции, Чехии, Франции и Японии, в ¼ финала попадут только три команды.