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15:50 (мск), источник: Vesti.kz

Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла во втором матче чемпионата мира

Женская сборная Казахстана со счетом 1:3 уступила Голландии на чемпионате мира в группе В первого дивизиона, который проходит в Пекине, сообщают Vesti.kz.

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Уже в середине первого периода казахстанские хоккеистки пропустили от соперниц две шайбы.

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Счет открыла Савин Виеленга на восьмой минуте, затем на 11-й закрепила успех Ники Тжин-а-Тон.

Сократила разрыв в счете Татьяна Королева буквально за полторы минуты до второго перерыва. Но в третьем периоде Голландия поразила ворота оппоненток еще раз. Это произошло за несколько секунд до окончания матча, когда в надежде сравнять счет Казахстан заменил вратаря на шестого полевого игрока. Виеленга оформила дубль, забив в пустые ворота.

Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет 9 апреля против Латвии.

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