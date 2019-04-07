Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла во втором матче чемпионата мира

Сократила разрыв в счете Татьяна Королева буквально за полторы минуты до второго перерыва. Но в третьем периоде Голландия поразила ворота оппоненток еще раз. Это произошло за несколько секунд до окончания матча, когда в надежде сравнять счет Казахстан заменил вратаря на шестого полевого игрока. Виеленга оформила дубль, забив в пустые ворота.