Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла во втором матче чемпионата мира
Женская сборная Казахстана со счетом 1:3 уступила Голландии на чемпионате мира в группе В первого дивизиона, который проходит в Пекине, сообщают Vesti.kz.
Женская сборная Казахстана со счетом 1:3 уступила Голландии на чемпионате мира в группе В первого дивизиона, который проходит в Пекине, сообщают Vesti.kz.
Уже в середине первого периода казахстанские хоккеистки пропустили от соперниц две шайбы.
Счет открыла Савин Виеленга на восьмой минуте, затем на 11-й закрепила успех Ники
Сократила разрыв в счете Татьяна Королева буквально за полторы минуты до второго перерыва. Но в третьем периоде Голландия поразила ворота оппоненток еще раз. Это произошло за несколько секунд до окончания матча, когда в надежде сравнять счет Казахстан заменил вратаря на шестого полевого игрока. Виеленга оформила дубль, забив в пустые ворота.
Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет 9 апреля против Латвии.