Филатов: Хоккеисты юниорской сборной России едут на ЧМ за победой

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдет в Швеции с 18 по 28 апреля. Российская команда не выигрывала турнир с 2007 года. В воскресенье юниорская сборная России в серии буллитов со счетом 1:2 проиграла команде ВХЛ «Химик» (Воскресенск) в контрольном матче.

«Тяжелый матч c “Химиком”, у соперника постарше ребята, честолюбивые ребята, которые не хотели отдавать матч молодым. Игра была далека от нашего идеала — есть над чем работать эти десять дней до турнира, будем корректировать свою игру. Подкрепления из Канады мы не ждем, у нас есть пять пятерок, будем выбирать из них. Задачи у нас самые высокие, в Швецию мы едем побеждать», — сказал Филатов журналистам.