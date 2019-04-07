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16:06 (мск), источник: Р-Спорт

Филатов: Хоккеисты юниорской сборной России едут на ЧМ за победой

НОВОГОРСК (Московская область), 7 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная России по хоккею (игроки до 18 лет) отправляется в Швецию на юниорский чемпионат мира за победой, у команды самые высокие задачи, сказал главный тренер сборной Владимир Филатов.

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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдет в Швеции с 18 по 28 апреля. Российская команда не выигрывала турнир с 2007 года. В воскресенье юниорская сборная России в серии буллитов со счетом 1:2 проиграла команде ВХЛ «Химик» (Воскресенск) в контрольном матче.

«Тяжелый матч c “Химиком”, у соперника постарше ребята, честолюбивые ребята, которые не хотели отдавать матч молодым. Игра была далека от нашего идеала — есть над чем работать эти десять дней до турнира, будем корректировать свою игру. Подкрепления из Канады мы не ждем, у нас есть пять пятерок, будем выбирать из них. Задачи у нас самые высокие, в Швецию мы едем побеждать», — сказал Филатов журналистам.

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