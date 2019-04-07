ФХР пока не связывалась с нападающим «Флориды» Дадоновым для вызова в сборную

Источник: AP 2019

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Дадонов набрал 70 очков (28 шайб + 42 голевые передачи) в 82 матчах. 30-летний россиянин провел лучший сезон в своей карьере в НХЛ, предыдущим его наивысшим результатом было 65 очков (28+37), которые он набрал в 74 матчах в прошлом регулярном чемпионате НХЛ. «Флорида» заняла 10-е место в Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф НХЛ сезона-2018/19.

«Пока неизвестно, будет ли он играть на чемпионате мира, из Федерации хоккея России [ФХР] с ним никто не связывался», — сказал Зоркин.

В составе сборной России Дадонов стал чемпионом мира 2014 года. Также он является обладателем серебряных медалей (2015) и двукратным бронзовым призером (2016, 2017) чемпионатов мира.