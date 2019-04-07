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16:27 (мск), источник: ТАСС

ФХР пока не связывалась с нападающим «Флориды» Дадоновым для вызова в сборную

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Евгений Дадонов пока не вызывался в сборную для подготовки к чемпионату мира — 2019. Об этом ТАСС в воскресенье сказал агент игрока Владимир Зоркин.

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Источник: AP 2019

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Дадонов набрал 70 очков (28 шайб + 42 голевые передачи) в 82 матчах. 30-летний россиянин провел лучший сезон в своей карьере в НХЛ, предыдущим его наивысшим результатом было 65 очков (28+37), которые он набрал в 74 матчах в прошлом регулярном чемпионате НХЛ. «Флорида» заняла 10-е место в Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф НХЛ сезона-2018/19.

«Пока неизвестно, будет ли он играть на чемпионате мира, из Федерации хоккея России [ФХР] с ним никто не связывался», — сказал Зоркин.

В составе сборной России Дадонов стал чемпионом мира 2014 года. Также он является обладателем серебряных медалей (2015) и двукратным бронзовым призером (2016, 2017) чемпионатов мира.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

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