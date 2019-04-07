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17:04 (мск), источник: ТАСС

Филатов: Состав юниорской сборной России по хоккею на ЧМ будет определен уже в Швеции

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 апреля. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России на предстоящий чемпионат мира по хоккею среди юниоров будет определен уже в Швеции, где пройдет турнир. Об этом сообщил журналистам в воскресенье после товарищеского матча главный тренер сборной Владимир Филатов.

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В воскресенье юниорская сборная России по хоккею провела первый товарищеский матч в ходе тренировочного сбора перед чемпионатом мира среди юниоров, который пройдет в Швеции. Сборная уступила по буллитам воскресенскому «Химику» (1:2), выступающему в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

«Химик» вылетел из первого раунда плей-офф ВХЛ, также им было территориально удобнее принять вызов на эту игру, поэтому и была выбрана именно эта команда. Идет плановая подготовка, соперник был постарше, поопытнее — это честолюбивые ребята, которые не хотели отдавать игру молодым хоккеистам, — заявил Филатов. — Встреча получилась далекой от идеала, есть над чем работать. Сегодня уделяли больше времени обороне в силу опыта и лучшей физической готовности соперника, пытались тактически грамотно сыграть, но мало уделили времени буллитам, что сегодня и было наглядно продемонстрировано.

«Окончательный состав [сборной на ЧМ] будет определен в Швеции, так как еще туда повезем конкурентоспособных ребят, добавим еще двоих к нынешнему составу и будем определяться. [Марат] Хуснутдинов и [Шакир] Мухамадуллин моложе остальных, являются лидерами младших команд, поэтому также получили шанс проявить себя, продолжают конкуренцию за место в команде», — добавил специалист.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 18—28 апреля в шведских городах Эрншёльдсвик и Умео. Сборная России сыграет в группе В с командами США, Швеции, Словакии и Латвии.

«На ЧМ фаворитами будут те же команды, что и во взрослом хоккее: четыре европейские сборные и две североамериканские, но в последние годы уровень мирового хоккея подравнялся, поэтому Латвию, Словакию, Белоруссию тоже не списываем со счетов — у тех же словаков много, кто играет в молодежных клубах Канады. У сборной России любого возраста всегда стоят самые высокие задачи, поэтому едем побеждать. Знарок помогает нашей команде в подготовке к турниру как по игре, так и психологически, тесно взаимодействует с командой», — сказал Филатов.

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