Три хоккеиста сборной Швеции отказались от участия в чемпионате мира

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Защитник объяснил свое нежелание выступать на мировом первенстве физическим состоянием.

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«У меня есть проблема с ногами, и я собираюсь полностью излечиться, поэтому я должен отказаться от чемпионата мира», — сказал Линдхольм.

Ракелль также считает, что он находится не в той форме, чтобы выйти на лед, из-за поврежденной лодыжки.

«Я только что говорил в помощником главного тренера Юханом Гарпенлевом, объявив ему свое решение. Я остаюсь в Анахайме до середины мая», — приводит слова Сильверберга HockeyNews.se.