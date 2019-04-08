Кого позовут в сборную России из НХЛ уже сейчас? Точно не будет Ковальчука

Источник: AP 2019

В НХЛ завершился регулярный чемпионат, определены все участники Кубка Стэнли и неудачники сезона. В тех командах, которые отправились в отпуск, есть и российские хоккеисты. Самое время посмотреть на них через призму того, кто может помочь российской сборной на ЧМ-2019. Разбираемся, кого Илье Воробьёву стоит уже сейчас позвать в национальную команду, а без кого сборная России обойдётся в Братиславе.

Кого нужно звать

Евгений Дадонов («Флорида»)

82 игры, 70 (28+42) очков, «-6»

Дадонов провёл за «Флориду» лучший сезон в карьере, но это не помогло «Пантерз» попасть в плей-офф. Что ж, тем лучше для сборной России. Форварды, обладающие острым голевым чутьём и в то же время умеющие сыграть на команду, нужны во все времена. Дадонов всегда с удовольствием приезжал в расположение национальной команды, и после его второго пришествия в НХЛ картина не поменялась.

На прошлом чемпионате мира в Копенгагене Евгений выступил ниже своих возможностей (насобирав результативные баллы в основном в матчах с аутсайдерами), но на то были объективные причины: Илья Воробьёв после возвращения в строй Никиты Гусева стал гонять Дадонова по всем возможным вариантам звеньев. Если в Братиславе ему подобрать постоянных партнёров, то отдача от нападающего наверняка будет больше. Например, на сегодня вполне перспективным видится звено Гусев — Прохоркин — Дадонов.

Артём Анисимов («Чикаго»)

78 игр, 37 (15+22) очков, «-2»



Артём Анисимов провёл не самый выдающийся сезон, но нужно понимать, что у россиянина не всё гладко складывается в «Чикаго». Он давно перестал выходить в ведущих звеньях «Блэкхоукс», став двусторонним центрфорвардом-ролевиком. При этом Анисимов не бунтовал по этому поводу, а честно выполнял свою работу и даже вошёл в топ-6 самых результативных нападающих сезона в клубе.



Да, Артём крайне зависим от своих партнёров. Он расцветает, когда рядом с ним игроки уровня Артемия Панарина и Патрика Кейна. И в нынешней сборной России могут воспользоваться этой чертой Анисимова. Дело в том, что Илья Воробьёв может столкнуться с острой нехваткой толковых центрфорвардов. Евгений Кузнецов планирует далеко пойти с «Вашингтоном», Евгений Малкин, если «Питтсбург» рано вылетит, скорее всего, не приедет в сборную после тяжёлого и травматичного сезона. Павлу Дацюку 40 лет, Вадим Шипачёв отодвинут от сборной.



Андрей Локтионов, Николай Прохоркин да Александр Кадейкин — вот самые реальные кандидаты на поездку в Братиславу из числа российских центров. В такой ситуации пренебрегать услугами Анисимова явно не стоит, ведь в окружении мастеровитых партнёров он наверняка покажет высокий уровень.

Иван Проворов («Филадельфия»)

82 игры, 26 (7+19) очков, «-16»



В этом сезоне НХЛ Проворов выступил гораздо хуже, чем в предыдущем, но это касается всей команды «Флайерз». Уверенное место в плей-офф на Востоке в прошлом чемпионате сменилось 110-й позицией, а Иван серьёзно сдал не только в результативности, но и в надёжности. Впрочем, это никак не должно повлиять на вызов Проворова в сборную России. У нашей команды не такой большой выбор грамотных оборонцев по обе стороны океана, и обойтись в Братиславе без защитника из топ-4 клуба НХЛ совершенно невозможно.

Илья Любушкин («Аризона»)

41 матч, 4 (0+4), «-9»



Вообще, Илье Воробьёву стоит звать всех свободных защитников из НХЛ, даже тех, кто пока толком не закрепился в своём клубе. Из КХЛ железными кандидатами на поездку в Братиславу выглядят только Никита Нестеров и Владислав Гавриков, хорошие шансы у Динара Хафизуллина и Александра Елесина. Остальная оборона, скорее всего, будет комплектоваться заокеанскими джокерами.

Любушкин только в этом сезоне дебютировал за «Аризону», за весь чемпионат сыграл ровно половину матчей в основе и в целом произвёл неплохое впечатление. Цепкий, жёсткий, силовой защитник-домосед. Такие необходимы, когда соперник оказывает давление и необходимо быстро принять простое и правильное решение. Звонить насчёт участия в ЧМ-2019 Илье нужно уже сейчас.

Егор Яковлев («Нью-Джерси»)

25 игр, 7 (2+5) очков, «-6»



В другой ситуации сборной России можно было бы обойтись без Яковлева, но сейчас разбрасываться кадрами явно не стоит. Конечно, после первого раунда могут освободиться Никита Зайцев, Игорь Ожиганов или даже Дмитрий Орлов с Богданом Киселевичем, но закладываться на это не стоит. Да и в любом случае усилить глубину защиты олимпийским чемпионом не помешает.

У Яковлева первый год в «Нью-Джерси» получился довольно скомканным. Егора периодически переводили в фарм-клуб, а в «Дэвилз» несколько раз ставили на позицию нападающего. Поэтому составить цельное мнение о его игре не представляется возможным. Старался, где-то ошибался, где-то играл здорово — как и многие в первый сезон в НХЛ. Сам Яковлев полон желания и дальше пробиваться в основу «Нью-Джерси», но контракта на следующий сезон у него пока нет. Кстати, эта неопределённость с будущим может помешать Яковлеву сыграть на чемпионате мира. Тут многое будет зависеть от самого хоккеиста.

Александр Георгиев («Рейнджерс»)

33 игры, КН 2,91 и 91, 4% ОБ



Александр Георгиев рвётся на место первого вратаря в «Рейнджерс». Голкипер, забракованный в своё время в России и пробившийся в НХЛ через чемпионат Финляндии и АХЛ, провёл больше трети матчей сезона в воротах «Нью-Йорка» и уже потихоньку подсиживает Хенрика Лундквиста. Шведу уже 37 лет, и его контракт, действующий до 2021 года, вероятно, последний в НХЛ. А дальше в «Рейнджерс» может наступить время Георгиева.

Своей игрой в нынешнем сезоне россиянин заслужил вызов в национальную сборную, за которую он к 23 годам не сыграл ни одного матча. Сам Александр уже ждёт вызова от штаба Ильи Воробьёва. В Братиславу наверняка не приедет Сергей Бобровский (если «Коламбус» рано вылетит из плей-офф), а рассчитывать на Андрея Василевского, учитывая амбиции «Тампы», наивно. Понятно, что из КХЛ на мировой форум отправятся Илья Сорокин и Игорь Шестёркин, а составить им компанию больше всех достоин сейчас как раз Георгиев.

Кого не нужно звать

Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»)

64 игры, 34 (16+18) очка, «-26»



У Ильи Ковальчука получился крайне сложный и неудачный сезон после возвращения в НХЛ. Перед чемпионатом он был полон уверенности в своих силах и рассчитывал вместе с «Лос-Анджелесом» побороться за Кубок Стэнли. Но «Кингз» оглушительно провалились, и Ковальчук не смог изменить эту ситуацию. Да ему особо никто и не дал этого сделать: Уилли Дежарден то спускал Кови в четвёртое звено, давая 6−7 игровых минут за матч, а то и вовсе выводил из состава.



В чём-то игрок сам виноват, в чём-то он оказался в положении жертвы обстоятельств, но в любом случае в таком состоянии форвард не нужен сборной России. Ковальчук и на прошлый-то чемпионат мира не приехал, а сейчас для его вызова в национальную команду должно произойти нечто из ряда вон выходящее. По нашей информации, Ковальчук не будет приглашён на чемпионат мира.

Владислав Наместников («Рейнджерс»)

78 игр, 31 (11+20) очко, «-7»



Наместников провёл первый полноценный сезон в «Рейнджерс», и прошедший чемпионат дал понять, что Владислав очень сильно зависит от своих партнёров. В «Тампе», где Наместников одно время выходил с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом, у него были одни цифры, в «Нью-Йорке» — совсем другие.



Да, Влад может сыграть в центре, и это, при определённых обстоятельствах, может стать для него пропуском на ЧМ-2019. Но вряд ли Илья Воробьёв захочет рисковать и брать на турнир хоккеиста, в котором он не уверен. Сезон в «Рейнджерс» не доказал, что Наместников необходим в нынешней сборной России.

Павел Бучневич («Рейнджерс»)