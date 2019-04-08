Джефф Блэшилл третий год подряд будет главным тренером США на чемпионате мира

В его штаб войдут главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс, тренер «Детройта» Дэн Байлсма и Кевин Райтер.

Блэшилл уже работал со «звёздно-полосатыми» на двух предыдущих мировых первенствах. В 2018 году под его руководством американцы выиграли бронзовые медали чемпионата мира.