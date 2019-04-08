Защитник с тысячей минут штрафа и бомбардир из НХЛ, или кто сыграет против Казахстана на ЧМ-2019

Сборная Казахстана по хоккею матчем со Словенией начнет борьбу на домашнем чемпионате мира за две путевки в элитный дивизион. О некоторых звездах в составах соперников — в материале корреспондента Vesti.kz.

Мировое первенство на «Барыс-Арене» стартует 29 апреля. Помимо Казахстана со Словенией в турнире примут участие Беларусь, Венгрия, Литва и Южная Корея. В элитный дивизион перейдут две лучшие сборные по итогам кругового состязания.

Беларусь

После 13 лет в элите команда из Беларуси снова попробует вернуться в сильнейший дивизион. Национальная сборная под руководством Андрея Сидоренко приступила к тренировкам 1 апреля — в первоначальном списке было 16 игроков, но в течение недели заявка «выросла» до полноценной.

Нет среди приехавших таких опытных исполнителей, как Джэфф Плэтт и Шарль Ленгле, но время для изменений еще есть. Основу сборной составляют игроки минского «Динамо», но открытием турнира может стать 20-летний фланговый форвард Максим Сушко, выступающий в канадской лиге ОХЛ.

Молодая линия у Беларуси и в воротах — 19-летний Никита Толопило и 20-летний Максим Хмыз. Перед контрольными матчами с Россией к ним присоединился 25-летний Михаил Карнаухов — один из ведущих молодых вратарей страны.

Ориентировочный список сборной Беларуси (по контрольному матчу с Россией):

Вратари: Михаил Карнаухов (Никита Толпило);.

Полевые игроки: Евгений Лисовец — Кристиан Хенкель, Максим Сушко — Евгений Ковыршин — Артем Демков; Олег Евенко — Кирилл Готовец, Александр Китаров — Олег Волков — Никита Феоктистов; Дмитрий Коробов — Владислав Колячонок, Виктор Бовбель — Илья Камбович — Виктор Туркин; Роман Дюков — Даниил Бокун, Данила Карабань — Андрей Белевич — Илья Литвинов.

Литва

Национальная команда не то что никогда не играла в элите мирового хоккея, она и во второй по силе дивизион вышла после семи лет борьбы за право в нем играть. Литовская дружина, как и конкуренты, уже в процессе строительства команды и главной интригой остается приезд в Казахстан 47-летнего ветерана Дарюса Каспарайтиса.

«Каспер» в хоккее более 30 лет. Каспарайтис поиграл в НХЛ, КХЛ и сборную России, а в 2010-м завершил карьеру. В 2013 году Дарюс, на счету которого свыше 1300 штрафных минут в главной хоккейной лиге, вернулся и выступает в Литве. Опытный защитник был одним из тех, кто в прошлом году помог национальной сборной подняться во второй эшелон мирового хоккея.

Может приехать на «Барыс и еще один известный исполнитель — 40-летний Дайнис Зубрус. В отличие от Каспарайтиса, Зубрус в НХЛ был сфокусирован на результативных действиях — 628 очков (240+388) в 1399 играх. В прошлом году форвард отдал шесть голевых передач за литовскую сборную в группе Б первого дивизиона чемпионата мира, а в этом — вместе с командой может побороться за путевку в элиту.

Венгрия

Крепкий середняк дивизиона. Венгерские хоккеисты имеют опыт выхода в элиту: в 2009 году они выиграли группу, а через семь лет пропустили вперед Казахстан, но квалифицировались в высшим дивизион. Основу сборной составляют игроки национального чемпионата. Есть в составе команды хоккеисты из Финляндии, Германии и Швеции.

Словения

Сборная Словении, как и Беларусь с Казахстаном, один из фаворитом состязания. Ситуацию не изменит ситуацию приезд из НХЛ Анжея Копитара, который набрал 954 очка (333+621) в 1082 играх — словенская команда не первый год выступает стабильно и периодически выигрывает мировой турнир в первом дивизионе.

Приедут в национальную команду игроки из КХЛ, Германии, Австрии, Чехии и Дании. Помимо Копитара в столице Казахстана можно ожидать Роберта Саболича, Рока Тичара и Яна Муршака — все трое добились неплохих результатов в КХЛ, а теперь могут приехать и помочь своей национальной сборной.

Южная Корея

В 2017 году корейские хоккеисты обошли Казахстан в борьбе за выход в элитный дивизион, но сейчас вернулись обратно. Для азиатской сборной результат двухлетней давности стал лучшим в истории, ведь они дебютировали среди лучших команд мира. Сейчас у Кореи прежний статус — «темная лошадка».

В высший дивизион отправятся две лучшие команды, а реальных претендентов четыре. Если «забыть» о Венгрии и Литве, а Казахстан со Словенией взять за фаворитов, то между этим квартетом и останутся Беларусь с Кореей. Почему? Казахстанцы со словенцами планов не скрывают, подтверждая намерение составов. У венгров с литовцами может не хватить сил, чтобы обыграть более укомплектованных конкурентов.

У Беларуси нет некоторых важных игроков в составе. Корея? Два года назад Казахстан уступил азиатским соперникам и упустил путевку из рук. С тех пор, корейцы не пережили революции в составе, а «Барыс» научился играть без Найджела Доуса. Возможно, что матч с Кореей и в этот раз будет иметь ключевое значение и надеемся, что Даррен Диц и компания переиграют соперников, также прибегающих к усилению из-за океана.