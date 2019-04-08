Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады в третьем матче на ЧМ

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В составе канадской команды хет-триком отметилась Натали Спунер (14, 42 и 46-я минуты), по одной шайбе забросили Ребекка Джонстон (25) и Блейр Тёрнбулл (27). У россиянок гол забила Лиана Ганеева (42).

В стартовом матче на турнире российская сборная победила швейцарок (2:1), во втором матче проиграла финской команде (0:4). На предварительном этапе в группе А россиянки сыграют также со сборной США 9 апреля.

В другом матче группы сборная Швейцарии уступила финским хоккеисткам (2:6). Швейцарки гарантированно заняли последнее место в группе, проиграв все четыре матча, а россиянки стали четвертыми, несмотря на еще один матч в запасе, так как сборная России уступила канадкам и финкам, идущим вторыми и третьими в группе соответственно. Таким образом, в четвертьфинале мирового первенства сборная России сыграет с командой Швейцарии.

Все сборные группы А станут участниками четвертьфинальной стадии. Из группы B, в которой выступают команды Германии, Швеции, Чехии, Франции и Японии, в четвертьфинале попадут три команды.