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22:01 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады в третьем матче на ЧМ

ТАСС 8 апреля. Российские хоккеистки в третьем матче на чемпионате мира проиграли команде Канады со счетом 1:5. Турнир проходит в финском Эспоо.

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В составе канадской команды хет-триком отметилась Натали Спунер (14, 42 и 46-я минуты), по одной шайбе забросили Ребекка Джонстон (25) и Блейр Тёрнбулл (27). У россиянок гол забила Лиана Ганеева (42).

В стартовом матче на турнире российская сборная победила швейцарок (2:1), во втором матче проиграла финской команде (0:4). На предварительном этапе в группе А россиянки сыграют также со сборной США 9 апреля.

В другом матче группы сборная Швейцарии уступила финским хоккеисткам (2:6). Швейцарки гарантированно заняли последнее место в группе, проиграв все четыре матча, а россиянки стали четвертыми, несмотря на еще один матч в запасе, так как сборная России уступила канадкам и финкам, идущим вторыми и третьими в группе соответственно. Таким образом, в четвертьфинале мирового первенства сборная России сыграет с командой Швейцарии.

Все сборные группы А станут участниками четвертьфинальной стадии. Из группы B, в которой выступают команды Германии, Швеции, Чехии, Франции и Японии, в четвертьфинале попадут три команды.

Чемпионаты мира среди женских команд проводятся с 1990 года. Сборная России трижды становилась бронзовым призером (2001, 2013, 2016). На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось в 2017 году в США, российская команда заняла пятое место.

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