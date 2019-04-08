Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады в третьем матче на ЧМ
ТАСС 8 апреля. Российские хоккеистки в третьем матче на чемпионате мира проиграли команде Канады со счетом 1:5. Турнир проходит в финском Эспоо.
ТАСС 8 апреля. Российские хоккеистки в третьем матче на чемпионате мира проиграли команде Канады со счетом 1:5. Турнир проходит в финском Эспоо.
В составе канадской команды
В стартовом матче на турнире российская сборная победила швейцарок (2:1), во втором матче проиграла финской команде (0:4). На предварительном этапе в группе А россиянки сыграют также со сборной США 9 апреля.
В другом матче группы сборная Швейцарии уступила финским хоккеисткам (2:6). Швейцарки гарантированно заняли последнее место в группе, проиграв все четыре матча, а россиянки стали четвертыми, несмотря на еще один матч в запасе, так как сборная России уступила канадкам и финкам, идущим вторыми и третьими в группе соответственно. Таким образом, в четвертьфинале мирового первенства сборная России сыграет с командой Швейцарии.
Чемпионаты мира среди женских команд проводятся с 1990 года. Сборная России трижды становилась бронзовым призером (2001, 2013, 2016). На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось в 2017 году в США, российская команда заняла пятое место.