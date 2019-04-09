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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Лос-Анджелес Кингз» разрешил капитану сыграть на ЧМ-2019 по хоккею в Нур-Султане

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар вошел в состав сборной Словении на чемпионат мира в первом дивизионе группы А, который пройдет в казахстанском Нур-Султане. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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«Короли» положительно ответили на запрос словенской федерации хоккея по поводу участия Копитара на турнире.

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31-летний форвард прибудет в расположение сборной Словении на последней неделе подготовки перед отъездом в Казахстан. В составе сборной Копитар провел 43 встречи, набрав 41 (12+29) очко.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ нападающий набрал 60 (22 шайбы + 38 передач) очков в 81 матче. «Кингз» заняли последнее место в Западной конференции и не попали в плей-офф.

Копитар является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» (2012, 2014). Он является первым словенским хоккеистом, вышедшим на лед в НХЛ, участвовавшим в Матче всех звезд НХЛ, обладателем Кубка Стэнли и капитаном клуба НХЛ.

Помимо сборной Словении, в группе А первого дивизиона на чемпионате мира сыграют команды Беларуси, Венгрии, Казахстана, Южной Кореи и Литвы. По итогам турнира две лучшие сборные выйдут в элитный дивизион мирового первенства.

Первенство в Нур-Султане пройдет с 29 апреля по 5 мая.

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