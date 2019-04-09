«Лос-Анджелес Кингз» разрешил капитану сыграть на ЧМ-2019 по хоккею в Нур-Султане

«Короли» положительно ответили на запрос словенской федерации хоккея по поводу участия Копитара на турнире.

31-летний форвард прибудет в расположение сборной Словении на последней неделе подготовки перед отъездом в Казахстан. В составе сборной Копитар провел 43 встречи, набрав 41 (12+29) очко.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ нападающий набрал 60 (22 шайбы + 38 передач) очков в 81 матче. «Кингз» заняли последнее место в Западной конференции и не попали в плей-офф.

Копитар является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» (2012, 2014). Он является первым словенским хоккеистом, вышедшим на лед в НХЛ, участвовавшим в Матче всех звезд НХЛ, обладателем Кубка Стэнли и капитаном клуба НХЛ.

Помимо сборной Словении, в группе А первого дивизиона на чемпионате мира сыграют команды Беларуси, Венгрии, Казахстана, Южной Кореи и Литвы. По итогам турнира две лучшие сборные выйдут в элитный дивизион мирового первенства.