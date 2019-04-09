Экс-форвард НХЛ Сергей Немчинов вошел в тренерский штаб сборной Южной Кореи

На данный момент сборная Южной Кореи готовится к участию в первом дивизионе чемпионата мира, который стартует 29 апреля в Нур-Султане.

«Я постараюсь помочь любым возможным способом. Я общаюсь с главным тренером Джимом Паеком (бывший хоккеист НХЛ) и другими специалистами. Если они нуждаются в моей помощи, я помогаю и на льду, и вне площадки. Мы смотрим видеозаписи, проводим тренировки с розыгрышем лишнего и пробиваем буллиты. Во время тренировки занимаюсь бросками и катанием», — сказал Немчинов.

«Перед нами стоит единственная задача — поехать на чемпионат мира и квалифицироваться в высший дивизион на следующий год», — добавил он.