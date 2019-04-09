Экс-форвард НХЛ Сергей Немчинов вошел в тренерский штаб сборной Южной Кореи
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов вошел в тренерский штаб сборной Южной Кореи по хоккею, сообщает Korea Times.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов вошел в тренерский штаб сборной Южной Кореи по хоккею, сообщает Korea Times.
На данный момент сборная Южной Кореи готовится к участию в первом дивизионе чемпионата мира, который стартует 29 апреля в
«Я постараюсь помочь любым возможным способом. Я общаюсь с главным тренером Джимом Паеком (бывший хоккеист НХЛ) и другими специалистами. Если они нуждаются в моей помощи, я помогаю и на льду, и вне площадки. Мы смотрим видеозаписи, проводим тренировки с розыгрышем лишнего и пробиваем буллиты. Во время тренировки занимаюсь бросками и катанием», — сказал Немчинов.
«Перед нами стоит единственная задача — поехать на чемпионат мира и квалифицироваться в высший дивизион на следующий год», — добавил он.
Немчинов является серебряным призером Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (1989, 1990) и двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» (1994) и «Нью-Джерси» (2000). 55-летний российский специалист, будучи тренером, руководил молодежной сборной России и московским ЦСКА.