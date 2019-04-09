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14:52 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-форвард НХЛ Сергей Немчинов вошел в тренерский штаб сборной Южной Кореи

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов вошел в тренерский штаб сборной Южной Кореи по хоккею, сообщает Korea Times.

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На данный момент сборная Южной Кореи готовится к участию в первом дивизионе чемпионата мира, который стартует 29 апреля в Нур-Султане.

«Я постараюсь помочь любым возможным способом. Я общаюсь с главным тренером Джимом Паеком (бывший хоккеист НХЛ) и другими специалистами. Если они нуждаются в моей помощи, я помогаю и на льду, и вне площадки. Мы смотрим видеозаписи, проводим тренировки с розыгрышем лишнего и пробиваем буллиты. Во время тренировки занимаюсь бросками и катанием», — сказал Немчинов.

«Перед нами стоит единственная задача — поехать на чемпионат мира и квалифицироваться в высший дивизион на следующий год», — добавил он.

Немчинов является серебряным призером Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (1989, 1990) и двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» (1994) и «Нью-Джерси» (2000). 55-летний российский специалист, будучи тренером, руководил молодежной сборной России и московским ЦСКА.

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