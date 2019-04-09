Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
8.04
Салават ЮлаевОТ0
Авангард1
Хоккей. НХЛ
11.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
11.04
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
11.04
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
11.04
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
15Фантастический сезон Никиты Кучерова
20Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля
16:56 (мск), источник: Р-Спорт

Фетисов надеется, что ЧМ по хоккею в Санкт-Петербурге будет «зеленым»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов надеется, что на чемпионате мира по хоккею в Санкт-Петербурге в 2023 году будут использоваться современные экотехнологии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Единственно, что я хотел бы к тому времени, чтобы мы тоже здесь приняли решение на спортивных соревнованиях использовать современные экосистемы. Недавно я узнал, что “Нью-Йорк Янкиз”, наверное, самая известная команда в мире, переходит на экостандарт», — рассказал в интервью РИА Новости Фетисов на форуме «Арктика — территория диалога».

Читайте также
Фетисов о Кокорине и Мамаеве: Это не их вина, а беда, что их такими сделали

Как отметил Фетисов, это означает, что пластика на стадионе точно не будет, а все звезды, которые там играют сейчас, главные проповедники бережного отношения к природе.

«Мы надеемся, что чемпионат мира в Санкт-Петербурге будет “зеленым” в плане пропаганды этого бережного отношения к природе, тогда и сам стандарт проведения будет новым для нас и для хоккея в целом», — отметил Фетисов.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона.

МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Макгрегор подрался в баре в Ирландии после слов о русских
Необычная модель, которая меняет стандарты красоты (фото)
«Ливерпуль» убьет «Порту» и первая встреча «Тоттенхэма» и «Сити»
Кокорин и Мамаев частично признали вину в суде
Шипулин назвал причину своего ухода из биатлона
Никита Кучеров провел уникальный сезон в НХЛ (фото)
Тарасова: У Тутберидзе на пальце земной шарик, и она его крутит
Зидан не намерен тратить весь бюджет «Реала» на одного Мбаппе
Болельщики встретили Загитову в аэропорту (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь