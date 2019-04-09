Фетисов надеется, что ЧМ по хоккею в Санкт-Петербурге будет «зеленым»

Источник: РИА "Новости"

«Единственно, что я хотел бы к тому времени, чтобы мы тоже здесь приняли решение на спортивных соревнованиях использовать современные экосистемы. Недавно я узнал, что “Нью-Йорк Янкиз”, наверное, самая известная команда в мире, переходит на экостандарт», — рассказал в интервью РИА Новости Фетисов на форуме «Арктика — территория диалога».

Как отметил Фетисов, это означает, что пластика на стадионе точно не будет, а все звезды, которые там играют сейчас, главные проповедники бережного отношения к природе.

«Мы надеемся, что чемпионат мира в Санкт-Петербурге будет “зеленым” в плане пропаганды этого бережного отношения к природе, тогда и сам стандарт проведения будет новым для нас и для хоккея в целом», — отметил Фетисов.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона.