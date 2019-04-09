Хоккеистки сборной России уступили команде США в матче ЧМ

Источник: Р-Спорт

Встреча группы А, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 10:0 (3:0, 4:0, 3:0) в пользу американок.

Российская команда проиграла три из четырех матчей группы и заняла четвертое место в таблице группы А.

Американки выиграли все встречи группового этапа и обеспечили себе первое место в квинтете.