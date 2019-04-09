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18:52 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеистки сборной России уступили команде США в матче ЧМ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Хоккеистки сборной России уступили с разгромным счетом команде США в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в финском Эспоо.

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Источник: Р-Спорт

Встреча группы А, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 10:0 (3:0, 4:0, 3:0) в пользу американок.

Российская команда проиграла три из четырех матчей группы и заняла четвертое место в таблице группы А.

Американки выиграли все встречи группового этапа и обеспечили себе первое место в квинтете.

В матче группы В сборная Японии переиграла команду Швеции со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

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