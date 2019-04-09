Хоккеистки сборной России уступили команде США в матче ЧМ
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Хоккеистки сборной России уступили с разгромным счетом команде США в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в финском Эспоо.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Хоккеистки сборной России уступили с разгромным счетом команде США в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в финском Эспоо.
Встреча группы А, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 10:0 (3:0, 4:0, 3:0) в пользу американок.
Американки выиграли все встречи группового этапа и обеспечили себе первое место в квинтете.
В матче группы В сборная Японии переиграла команду Швеции со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).