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18:33 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Бэйлен присоединится к сборной Беларуси 13 апреля, Плэтт приедет 20 апреля

По окончании мини-серии выставочных матчей с олимпийской сборной России лагерь национальной сборной покинула большая группа игроков, вернувшихся в стан «Шахтера» и молодечненского «Динамо» для участия в бронзовой серии национального чемпионата, сообщает официальный сайт ФХБ.

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Кроме того, защитник Владислав Колячонок перебрался в стан юношеской сборной U18, вчера отправившейся на ЧМ своего возраста в Швецию. Национальная же команда продолжила работу в следующем составе из 17 хоккеистов.

  • Вратари: Михаил Карнаухов (1994, Динамо Мн, КХЛ); Никита Толопило (2000, Беларусь U20), Максим Хмыз (1999, Динамо Мн, КХЛ);
  • Защитники: Кирилл Готовец (1991), Олег Евенко (1991), Евгений Лисовец (1994), Кристиан Хенкель (1995) (все — Динамо Мн, КХЛ), Роман Дюков (1995, Лада, ВХЛ), Дмитрий Коробов (1989, без клуба);
  • Нападающие: Вячеслав Андрющенко (1989, Лада, ВХЛ), Артем Волков (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986) (все — Динамо Мн, КХЛ), Владислав Михальчук (1999, Принц-Джордж, WHL), Данила Карабань (1996, Звезда, ВХЛ), Максим Сушко (1999, Оуэн Саунд, OHL), Никита Феоктистов (1990, Адмирал, КХЛ).

В таком составе сборная провела три тренировочных дня с понедельника по среду. Четверг значился выходным, а с пятницы работа будет возобновлена.

Отсевов в составе пока не планируется, вместе с тем ходу выходных в расположение сборной прибудут сразу 17 игроков. В их числе будет два представителя молодежной сборной U20: защитник Илья Соловьев и форвард Виктор Масилевич (оба — 2000).

Из стана «Юности» в кэмпе ожидают голкипера Александра Осипкова (1997), защитника Дмитрия Знахаренко (1993) и целый квинтет форвардов — Михаила Стефановича, Павла Развадовского (оба — 1989), Станислава Лопачука (1992), Сергея Дрозда (1990) и Александра Когалева (1994). Десант из «Немана»: вратарь Виталий Трус (1988), защитник Никита Крыскин (1994) и также пятерка нападающих — Александр и Сергей Малявко, Павел Боярчук, Никита Ремезов (все — 1990), Артем Кислый (1989).

Наконец в ближайшую субботу ожидается прибытие в Минск защитника «Трактора» Ника Бэйлена (1989), который во второй раз в карьере присоединится к сборной после без малого трехлетнего перерыва. Прибытие Джеффа Плэтта ожидается 20 апреля.

Следующая календарная неделя станет завершающей для белорусской сборной на домашнем этапе сбора. Согласно плану 23 апреля команда отправится в столицу Казахстана.

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