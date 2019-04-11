Бэйлен присоединится к сборной Беларуси 13 апреля, Плэтт приедет 20 апреля
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Кроме того, защитник Владислав Колячонок перебрался в стан юношеской сборной U18, вчера отправившейся на ЧМ своего возраста в Швецию. Национальная же команда продолжила работу в следующем составе из 17 хоккеистов.
В таком составе сборная провела три тренировочных дня с понедельника по среду. Четверг значился выходным, а с пятницы работа будет возобновлена.
Отсевов в составе пока не планируется, вместе с тем ходу выходных в расположение сборной прибудут сразу 17 игроков. В их числе будет два представителя молодежной сборной U20: защитник Илья Соловьев и форвард Виктор Масилевич (оба — 2000).
Из стана «Юности» в кэмпе ожидают голкипера Александра Осипкова (1997), защитника Дмитрия Знахаренко (1993) и целый квинтет форвардов — Михаила Стефановича, Павла Развадовского (оба — 1989), Станислава Лопачука (1992), Сергея Дрозда (1990) и Александра Когалева (1994). Десант из «Немана»: вратарь Виталий Трус (1988), защитник Никита Крыскин (1994) и также пятерка нападающих — Александр и Сергей Малявко, Павел Боярчук, Никита Ремезов (все — 1990), Артем Кислый (1989).
Наконец в ближайшую субботу ожидается прибытие в Минск защитника «Трактора» Ника Бэйлена (1989), который во второй раз в карьере присоединится к сборной после без малого трехлетнего перерыва. Прибытие Джеффа Плэтта ожидается 20 апреля.
Следующая календарная неделя станет завершающей для белорусской сборной на домашнем этапе сбора. Согласно плану 23 апреля команда отправится в столицу Казахстана.