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21:40 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России сыграет с командой США в полуфинале ЧМ по хоккею

ТАСС, 11 апреля. Российские хоккеистки обыграли команду Швейцарии со счетом 3:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира и вышли в полуфинал турнира. Соревнования проходят в финском Эспоо.

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В составе сборной России шайбы забросили Анна Шохина (33-я минута), Елена Дергачева (46) и Алевтина Штарева (59).

В других матчах четвертьфинала сборная США обыграла команду Японии (4:0), а канадки разгромили немок (5:0). Таким образом, в полуфинальной встрече 13 апреля российские хоккеистки сразятся с командой США. Соперником Канады по полуфиналу станет победитель матча между командами Финляндии и Чехии, встреча состоится позднее в четверг.

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Сборная России заняла четвертое место в группе А. В стартовом матче на турнире российская сборная победила швейцарок (2:1), во второй встрече проиграла финской команде (0:4), в третьей игре уступила канадкам (1:5), а в заключительном матче крупно проиграла американкам (0:10).

Чемпионаты мира среди женских команд проводятся с 1990 года. Сборная России трижды становилась бронзовым призером (2001, 2013, 2016). На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось в 2017 году в США, российская команда заняла пятое место.

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