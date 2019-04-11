Женская сборная России сыграет с командой США в полуфинале ЧМ по хоккею

В составе сборной России шайбы забросили Анна Шохина (33-я минута), Елена Дергачева (46) и Алевтина Штарева (59).

В других матчах четвертьфинала сборная США обыграла команду Японии (4:0), а канадки разгромили немок (5:0). Таким образом, в полуфинальной встрече 13 апреля российские хоккеистки сразятся с командой США. Соперником Канады по полуфиналу станет победитель матча между командами Финляндии и Чехии, встреча состоится позднее в четверг.

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Сборная России заняла четвертое место в группе А. В стартовом матче на турнире российская сборная победила швейцарок (2:1), во второй встрече проиграла финской команде (0:4), в третьей игре уступила канадкам (1:5), а в заключительном матче крупно проиграла американкам (0:10).