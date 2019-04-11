Ковальчук и Георгиев вызваны на сбор российской команды перед ЧМ по хоккею

Российская национальная команда 15 апреля начнет сбор в Новогорске. В состав сборной вызваны следующие игроки:
Также отмечается, что к команде присоединится часть игроков олимпийской сборной, которые будут выбраны штабом по итогам двух матчей против команды Франции, которые состоятся 12 и 13 апреля.
В штаб сборной России вошли глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Юрий Жданов, тренер-методист Ларс Юханссон, тренеры по индивидуальной физической подготовке Денис Коротышев, Александр Трошин. Кроме того, сообщается, что защитник «Филадельфии» Проворов присоединится к команде России после того, как подпишет новый контракт с клубом, Анисимов прибудет в расположение сборной 26 апреля, а Дадонов для приезда в сборную должен получить разрешение клуба, так как получил небольшое повреждение.
Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.