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22:33 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук и Георгиев вызваны на сбор российской команды перед ЧМ по хоккею

ТАСС, 11 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: AP 2019

Российская национальная команда 15 апреля начнет сбор в Новогорске. В состав сборной вызваны следующие игроки:

  • вратарь — Александр Георгиев («Рейнджерс»);
  • защитники — Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков (все — СКА), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов («Филадельфия»);
  • нападающие — Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров, Александр Кадейкин, Владимир Ткачев (оба — «Салават Юлаев»), Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (все — СКА).
Также отмечается, что к команде присоединится часть игроков олимпийской сборной, которые будут выбраны штабом по итогам двух матчей против команды Франции, которые состоятся 12 и 13 апреля.
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В штаб сборной России вошли глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Юрий Жданов, тренер-методист Ларс Юханссон, тренеры по индивидуальной физической подготовке Денис Коротышев, Александр Трошин. Кроме того, сообщается, что защитник «Филадельфии» Проворов присоединится к команде России после того, как подпишет новый контракт с клубом, Анисимов прибудет в расположение сборной 26 апреля, а Дадонов для приезда в сборную должен получить разрешение клуба, так как получил небольшое повреждение.

Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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