Сборная Беларуси усилилась двумя североамериканскими легионерами к чемпионату мира в Нур-Султане
В ближайшее время к сборной Беларуси присоединятся американский защитник Ник Бэйлен и канадский форвард Джефф Платт, соощает «Шайба.kz».
В ближайшее время к сборной Беларуси присоединятся американский защитник Ник Бэйлен и канадский форвард Джефф Платт, соощает «Шайба.kz».
В текущем сезоне 29-летний Ник Бэйлен выступал за челябинский «Трактор», в 66 матчах набрал 24 (7+17) очка. Приезд хоккеиста в расположение белорусской сборной ожидается в эту субботу.
Спустя неделю в Минск прилетит 33-летний Джефф Платт, выступавший в этом сезоне за финский «Йокерит». В 64 матчах он записал в актив 24 (11+13) очка.
Также после завершения финала чемпионата Беларуси к национальной команде присоединились игроки «Юности» и «Немана»: вратари Александр Осипков, Виталий Трус, защитники Дмитрий Знахаренко, Никита Крыскин, нападающие Михаил Стефанович, Павел Развадовский, Станислав Лопачук, Сергей Дрозд, Александр Когалев, Александр Малявко, Сергей Малявко, Павел Боярчук, Никита Ремезов, Артём Кислый.