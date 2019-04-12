Сборная Беларуси усилилась двумя североамериканскими легионерами к чемпионату мира в Нур-Султане

Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне 29-летний Ник Бэйлен выступал за челябинский «Трактор», в 66 матчах набрал 24 (7+17) очка. Приезд хоккеиста в расположение белорусской сборной ожидается в эту субботу.

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Спустя неделю в Минск прилетит 33-летний Джефф Платт, выступавший в этом сезоне за финский «Йокерит». В 64 матчах он записал в актив 24 (11+13) очка.